Pirelli, in arrivo Scorpion Trail III per l’uso in enduro stradale

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli lancia Scorpion Trail III, il pneumatico della gamma Scorpion più sportivo di sempre su asfalto L'ultimo nato della famiglia, in vendita da inizio del 2024, migliora la guidabilità su strada grazie a grip, maneggevolezza e prestazioni sul bagnato di riferimento. Scorpion Trail III è il nuovo pneumatico enduro stradale di Pirelli dedicato alle maxi enduro che uniscono ottime prestazioni su asfalto e in leggero fuoristrada. Il pneumatico sta completando gli ultimi e severi test outdoor e sarà in vendita al pubblico a partire da gennaio 2024. Negli ultimi anni il segmento enduro stradale è diventato uno dei più importanti nel mercato e Pirelli ha scelto di sviluppare pneumatici con prestazioni stradali sempre più sportive ma dal look off-road, con particolare attenzione alla maneggevolezza d'uso nelle diverse condizioni di strada. Pirelli Scorpion Trail III presenta infatti un look aggressivo del battistrada dietro al quale si cela una forte innovazione tecnologica. Sfrutta infatti le tecnologie, i materiali e i processi più recenti, oltre alle conoscenze acquisite da Pirelli nel segmento delle big enduro, per rispondere alle più esigenti aspettative del mercato offrendo doti stradali di prim'ordine. Rispetto al suo predecessore Trail II, il nuovo pneumatico garantisce una guidabilità su strada significativamente migliorata e un comportamento più sportivo grazie al grip eccellente, oltre a prestazioni su bagnato migliori. Inoltre, assicura stabilità anche a pieno carico ed è in grado di interagire al meglio con i sistemi elettronici della moto. Infine, per quanto riguarda la guida in fuoristrada, è stata notevolmente migliorata la resistenza all'abrasione, un parametro importante per chi ama avventurarsi in sterrato. Scorpion Trail III è il pneumatico perfetto per affrontare i percorsi su asfalto ricchi di curve e divertenti ed è dedicato a tutti quei motociclisti che cercano un prodotto con un disegno battistrada dedicato all'utilizzo delle grosse enduro su strada con prestazioni eccellenti, sia da asciutto che da bagnato, unite ad un comportamento sportivo e ad un buon chilometraggio. I veicoli target sono quelli a partire dalle medie cilindrate ed oltre (sopra i 400cc) che montano pneumatici anteriori o da 19 o da 21 pollici; quindi, moto in grado di affrontare anche lunghi viaggi ed escursioni con tratti in fuoristrada leggero. Nel corso del 2024 completeranno la gamma anche equipaggiamenti in anteriori e posteriori 17 pollici dedicati alle crossover. La scelta di identificare questo nuovo prodotto con il brand Scorpion è in linea con la storia legata a questa gamma di prodotti Pirelli da sempre protagonista nell'off-road e nelle competizioni a due e quattro ruote come il Campionato Mondiale Enduro e Cross-Country e il Mondiale Motocross in cui i pneumatici off-road di Pirelli sono leader da 40 anni con 81 titoli mondiali conquistati. foto: ufficio stampa Pirelli (ITALPRESS). tvi/com 04-Ott-23 14:56