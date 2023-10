Sostenibilità, Prestini (Berlin Packaging | Premi Industries): “Ambiamo a unione tra design, sostenibilità e lusso”

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando a molteplici innovazioni. La nostra azienda basa molto la propria expertise sull’unione tra design, sostenibilità e lusso. La sostenibilità oggi è conosciuta soprattutto nel mondo Mass Market, però è una tendenza che si sta sviluppando tantissimo anche nel settore prestige e masstige, per cui abbiamo disegnato una serie di collezioni che hanno l’obiettivo di avere lo stesso appeal di prodotti consumabili, ma con delle soluzioni refill che siano attente all’ambiente”. Così, Alessandro Prestini CEO Berlin Packaging| Premi Industries, a margine della tavola rotonda “Shaping the future of a sustainable packaging” organizzata da Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale, specializzato nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, proponendo ai propri stakeholder un dibattito sulla sostenibilità nel mondo del packaging, nella cornice di Luxe Pack 2023, la fiera internazionale dedicata all’innovazione nel packaging di Monte Carlo.

Prestini approfondisce quindi il tema delle innovative soluzioni di refill, dal packaging molto attraente: “Le soluzioni di refill su cui noi stiamo lavorando sono molteplici, tra le quali vi sono alcune soluzioni airless che preservano la formula, andando a eliminare l’aria una volta effettuata l’erogazione. L’aspetto peculiare – sottolinea Prestini – è averle abbinate al vetro, che è sinonimo di lusso e sostenibilità da sempre, in quanto si rivela essere uno dei materiali più facilmente riciclabili. A dispetto di quello che poteva avvenire nel passato, dove le soluzioni refill, specialmente nel nostro settore, erano tutte in plastica, abbiamo cercato di innovare lavorando sulla nostra expertise multimateriale”.

“Le soluzioni refill in vetro garantiscono il massimo della sostenibilità, andando a definire delle forme e delle finiture in linea con quello che sono le esigenze dei brand più importanti – ha concluso Prestini – ma che consentono comunque di avere la possibilità di essere riutilizzate ed essere durevoli nel tempo, concetto alla base del refill stesso”.