F1 Gp Qatar 2023, Briatore: “Verstappen pilota incredibile su auto incredibile”

(Adnkronos) – “Tutto meritato: un grande campionato, del pilota e del team. Sono stati tutti bravissimi per tutto l’anno: su questa vittoria non c’è proprio nulla da ridire, è stata una performance straordinaria”. Con queste parole Flavio Briatore, intervistato dalla AdnKronos, commenta il trionfo di Max Verstappen su Red Bull in Formula 1.

“Si è visto subito che la Red Bull era molto forte e che Verstappen è un pilota incredibile. E se un pilota incredibile ha una macchina incredibile, l’accoppiata è per forza vincente – osserva Briatore – Lui ha saputo ottenere il massimo dalla sua Red Bull ed ha fatto la differenza: anche Perez ha avuto la stessa macchina, ma non con gli stessi risultati. La macchina da sola non basta, come da solo non basta un pilota: il binomio è indissolubile”, sottolinea Briatore.

(di Enzo Bonaiuto)