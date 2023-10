Israele, terrorista Hamas uccide anziana e posta foto: nipote lo scopre sui social

(Adnkronos) – Una nipote “distrutta” ha raccontato come sua nonna israeliana è stata assassinata da un terrorista di Hamas che ha fatto irruzione in casa sua e l’ha massacrata prima di usare il suo telefono per scattare foto e pubblicarle sul suo account Facebook.

Mor Bayder ha detto di aver scoperto la tragedia solo quando è andata su Facebook per vedere l’orribile post alle 7 di ieri, definendo il video “l’incubo della mia vita”. Nel suo post su Facebook, la ragazza ha reso un commovente omaggio a sua nonna e ha descritto in dettaglio il modo terrificante in cui è stata uccisa. ‘Il pilastro della mia vita e di quella della mia famiglia. Mia nonna, residente per tutta la vita nel Kibbutz Nir Oz, è stata uccisa ieri brutalmente da un terrorista nella sua casa”, ha scritto.

“Alle sette del mattino – ha raccontato la nipote – ho visto l’incubo della mia vita. Un terrorista è andato a casa da lei, l’ha uccisa, le ha preso il telefono, ha filmato l’orrore e lo ha pubblicato sulla sua bacheca Facebook. Ecco come lo abbiamo scoperto”.