Auto elettrica? Cosa non va e cosa sta prendendo piede

, come nel “triangolo del litio” (Argentina, Cile, Bolivia), Cina, Stati Uniti, Brasile, Australia, tra i Paesi più inquinanti al mondo. Questo implica, inoltre, il dover comunque contare su una manciata di Paesi per l’approvvigionamento dei materiali necessari nel processo di produzione delle auto.

I materiali utilizzati per la produzione delle batterie, quali litio, cobalto, manganese ed altre terre rare, sono presenti in

Lo

smaltimento delle batterie al litio

risulta complesso, poiché rischia di infettare il suolo e l’aria, a causa dell’esalazione di gas tossici per l’uomo. Nonostante ciò, si sta lavorando per un possibile recupero del litio e del cobalto contenuto nelle batterie prima dello smaltimento e per un loro possibile riutilizzo per altre applicazioni (nonostante il ciclo medio di una batteria raramente superi gli 8-10 anni di vita).