Emma Bonino a Belve 2023: “Ecco perché non ho mai avuto un figlio”

(Adnkronos) – “In una relazione con un adulto si può divorziare, il rapporto con un figlio è per sempre. E io non ho mai avuto il coraggio di dirmi o darmi questo ‘per sempre'”. Emma Bonino, ospite di Francesca Fagnani a Belve, nel programm di Raidue questa sera risponde a tutte le domande, compresa quella relativa alla decisione di non avere figli. Nel 1974, a 27 anni, Bonino ha deciso di abortire.

“Né in quel momento né dopo ho avuto figli. Avere figli significa dirsi ‘per sempre’. In una relazione con un adulto si può divorziare, il rapporto con un figlio è per sempre. E io non ho mai avuto il coraggio di dirmi o darmi questo ‘per sempre’. Quello che mi ha segnato di più è stata l’umiliazione di dover andare di notte, di nascosto” per abortire: mi chiedevo perché dovessi subire una cosa del genere. Questo mi ha spinto a dire ‘mai più a nessuna'”, dice Bonino. “Per qualche mese ho avuto in affido due ragazze, Aurora e Rugiada, con cui ho mantenuto ottimi rapporti. Forse il mio desiderio di maternità si è esaurito con questa esperienza”, aggiunge.

La notizia della serata è legata alle condizioni di salute: “Sono guarita dal tumore, devo fare una Tac di conferma ma questo microcitoma, ospite non voluto, se n’è andato”.

Una parte rilevante dell’intervista è dedicata al rapporto con Marco Pannella. “La rottura è stata unilaterale da parte sua, non ho mai capito perché. Ho sofferto molto, sono andata avanti. In alcune occasioni mi manca la sua inventiva, io non ce l’ho. Avrei voluto chiedergli, ma che ti prende? Una volta mi definì una ‘burocrate leale’… mah…”, dice.

“Il nostro rapporto è durato a lungo perché non ha mai avuto ‘complicazione sessuale’, a me non piaceva nemmeno tanto. E a lui non piacevo di sicuro. L’amore della mia vita è stato Roberto Cicciomessere, pensavo saremmo invecchiati insieme. Passano 10 anni e lui se ne va: mi sono fatta tante domande, la risposta era la più banale. Si era innamorato di un’altra”, afferma ancora. Ha mai fumato una canna? “Mi sono fatta solo una canna in conferenza stampa con Pannella e altri. L’idea era di fumare in pubblico, mi arriva questa cosa bagnata e molliccia: l’ho fatto, ma non mi è piaciuto…”.