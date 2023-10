ROMA (ITALPRESS) – "Come ogni nazione del mondo, Israele ha il diritto e anche il dovere di rispondere a questi attacchi malvagi". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso sulla crisi in atto in Israele e a Gaza.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma trl/red 10-Ott-23 21:40