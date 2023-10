Banche, Altroconsumo: “Cresce affidabilità, in 2023 oltre il 40% con valutazione 5 stelle”

(Adnkronos) – A un anno di distanza dall’ultima indagine, Altroconsumo Investi ha valutato l’attuale stato di salute delle banche italiane con lo scopo di comprendere quali sono le più solide e attrezzate per sopportare le difficoltà future. In generale i risultati sono confortanti, ma questo non significa che una banca vale l’altra: Altroconsumo consiglia gli istituti migliori per solidità e impatti sul portafoglio. Quest’anno il carovita ha avuto impatti significativi anche sui bilanci delle banche. Da un lato, ha spinto la Banca Centrale Europea ad alzare i tassi di interesse per fermare l’inflazione, con il conseguente aumento da parte delle banche dei tassi da incassare sui mutui, ma non quelli da pagare sui depositi. Da mesi si discute infatti dell’applicazione di una controversa tassa sugli extra-profitti degli istituti di credito. Dall’altro lato, tuttavia, la corsa dei prezzi rischia di portare a un rallentamento dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese, con conseguenti effetti negativi sui conti delle banche.

Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Altroconsumo Investi, la situazione è rassicurante: il numero di banche che hanno ottenuto un giudizio massimo di affidabilità è ulteriormente salito. Nel 2023 sono più del 40% gli istituti che hanno ottenuto una valutazione di cinque stelle, rispetto al 36% del 2022. Si può affermare quindi che il settore bancario italiano è mediamente pronto ad affrontare le sfide future.

Il fatto che le banche abbiano raggiunto un buon livello di solidità, tuttavia, non sempre significa che siano convenienti. Altroconsumo guida i consumatori nella scelta delle banche migliori non solo per solidità, ma anche per gli impatti sul portafoglio. Partendo dai conti correnti e dai conti deposito, l’Organizzazione aiuta nella scelta del miglior conto in base al profilo di utilizzo e delle migliori opportunità. Infine, per quanto riguarda gli investimenti, Altroconsumo Investi dà suggerimenti su come inserire azioni e obbligazioni bancarie in una strategia di portafoglio ben diversificata. “La nostra indagine annuale ha evidenziato come sia sempre maggiore il numero di banche con un elevato giudizio di affidabilità, e ciò è rassicurante per i risparmiatori italiani. – ha dichiarato Alessandro Sessa, Direttore Responsabile Altroconsumo Investi – Al di là del quadro generale, è importante che ogni singolo consumatore verifichi la solidità della propria banca per capire come comportarsi. Altroconsumo è al fianco delle persone per guidarle nella scelta dell’istituto di credito più conveniente e adatto alle loro esigenze”.