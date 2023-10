Infortuni, Luciano (Confsal): “Puntare su educazione a sicurezza e prevenzione”

(Adnkronos) – “Puntare all’educazione alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni, questa è l’idea di fondo che la Confsal vuole mettere in evidenza. Una educazione che parta fin dai programmi didattici della scuola e che sviluppi una cultura della sicurezza anche nelle aziende, tra i lavoratori e i datori di lavoro”. A dirlo Giovanni Luciano, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza sul Lavoro della Confsal, in occasione del salone ‘Ambiente e Lavoro’ di Bologna, cui partecipano con Fonarcom con un programma di eventi congiunto e un unico spazio espositivo.

“Ci si era illusi in un rallentamento del fenomeno degli infortuni ma purtroppo non è così e i tragici avvenimenti, quali la strage di operai sui binari di Brandizzo mette in luce che la cultura della sicurezza non sia ancora patrimonio comune e quotidiano. Per questo parliamo di vera e propria educazione”, ha concluso Luciano.