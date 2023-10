Nuova Fiera del Levante Bari rafforza l’intesa con BolognaFiere

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli ha incontrato il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari. E' quanto si legge in una nota. "Grazie alla collaborazione di BolognaFiere infatti, socio strategico della Nuova Fiera del Levante, alle sue competenze, alla sua esperienza e al suo know how – sottolinea la nota – l'obiettivo è incrementare ulteriormente format fieristici specializzati da realizzare a Bari sul modello di fiere di settore quali Agrilevante, Saie, Mecspe ed altre. Il tutto per diventare sempre più un punto di riferimento importante nel mercato fieristico nazionale e internazionale". "L'incontro, che si è svolto al Comune di Bologna – prosegue la njota -, è stato anche l'occasione per parlare di come si stanno trasformando e sviluppando i quartieri fieristici che puntano su congressi, eventi, incontri, sport, intrattenimento ed ovviamente su fiere specializzate che necessitano di infrastrutture e tutto quello che serve di supporto alla attività fieristica". "Il sindaco Lepore e il presidente Calzolari sono fortemente convinti di questa nostra collaborazione anche perché supportati dai numeri positivi dei visitatori e degli espositori che abbiamo registrato fino ad oggi – dichiara Frulli -. Bari è un punto di riferimento reale e concreto e può diventare una eccellenza ma deve avere la lungimiranza di investire e rendere la struttura Fiera adeguata al futuro con spazi e padiglioni nuovi e moderni". – foto: ufficio stampa Nuova Fiera del Levante – (ITALPRESS). vbo/pc/com 12-Ott-23 22:06