E’ sempre Carta bianca, Mauro Corona e l’appello a sorpresa a Pier Silvio e Marina Berlusconi

(Adnkronos) – “E’ a rischio la mia partecipazione a E’ sempre Carta bianca. Faccio un appello a Pier Silvio Berlusconi e a Marina Berlusconi”. Mauro Corona, ospite fisso a E’ sempre Carta bianca, nella puntata di oggi 17 ottobre prospetta l’ipotesi di abbandonare la trasmissione che Bianca Berlinguer conduce su Rete4.

“E’ una cosa che non c’entra con questa situazione. C’è qualcosa che non va bene da molto tempo a Mondadori e a Mediaset, vorrei avvicinare Marina e Pier Silvio Berlusconi. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino”, dice Corona rivolgendosi ad una perplessa Berlinguer, presa in contropiede. “Non mi sento più opportuno, ne va della mia permanenza in Mondadori e in Mediaset. Lei non c’entra -dice rivolgendosi a Berlinguer -: ho fatto un appello a Marina e Pier Silvio Berlusconi, mandino qualcuno. E’ a rischio la mia partecipazione a Mondadori e a E’ sempre Carta bianca”.