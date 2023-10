Israele: “Razzo della Jihad ha colpito ospedale Gaza, ecco le prove” – Video

(Adnkronos) – Israele accusa la Jihad islamica per l’attacco che ha provocato centinaia di morti all’ospedale Al-Ahli Arabi di Gaza. Secondo Israele, che prende posizione tra l’altro con un profilo X ufficiale del ministero degli Esteri, l’ospedale sarebbe stato colpito da un razzo lanciato dalla Jihad in maniera errata. Al post viene allegato il video che documenta il lancio errato: Israele sfrutta le immagini registrate e trasmesse dalla tv Al Jazeera. “Una trasmissione di Al Jazeera ha documentato il momento in cui la Jihad islamica ha lanciato un razzo in maniera errata e ha colpito un ospedale di Gaza, uccidendo centinaia di persone”.