Milan-Juve 0-1, gol di Locatelli: Inter prima in classifica

(Adnkronos) –

La Juventus vince 1-0 in casa del Milan nel big match in calendario come posticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il gol di Locatelli, ex di turno, regala il successo ai bianconeri che salgono a 20 punti e si portano ad una lunghezza dai rossoneri. Il Milan, sconfitto nella gara giocata in 10 dal 40′ per l’espulsione di Thiaw, rimane a quota 21 e cede il primato in classifica all’Inter, ora leader con 22 punti.

In avvio, il copione è prevedibile. Milan avanti, Juve ‘allegriana’ e coperta. I rossoneri si fanno vivi al 6′ con Reijnders, che da fuori spara e non inquadra la porta. I padroni di casa spingono alla ricerca di spazi, i bianconeri si difendono e provano a ripartire quando c’è l’opportunità. Al 14′ serve una gran parata di Szczesny per disinnescare la girata di Giroud, che sfrutta il suggerimento di Leao. Il Milan avanza il baricentro e gestisce costantemente il possesso del pallone. La Juve rifiata e si affida ai calci piazzati per mettere la testa fuori da bunker. Al 23′ Kostic cerca la porta dalla distanza, mira sbagliata. Al 34′ lampo di Rabiot, anche in questo caso la precisione non c’è. Il match cambia improvvisamente al 40′. Kean azzecca il movimento sull’imbucata profonda, Thiaw va in bambola e affossa l’attaccante della Juve lanciato verso la porta di Mirante: espulsione, Milan in 10.

In superiorità numerica, la Juve prova a cambiare passo ma non crea occasioni reali. La formazione bianconera rumina calcio a ritmo compassato, Allegri cambia le carte in tavola gettando nella mischia Vlahovic e Cambiaso. La mossa si rivela, se non efficace, almeno fortunata. Al 63′ la Juve sfonda. Locatelli tira da fuori, conclusione deviata e Mirante è battuto: 0-1. Il gol fa saltare l’equilibrio in un match che procede a strappi. La Juve – che colleziona ammonizioni – punge con le conclusioni di McKennie e Gatti. Il Milan prova a sfruttare le palle inattive, il colpo di testa di Leao non inquadra i pali. Una raffica di sostituzioni fa da prologo agli ultimi 10 minuti di match. La Juve si copre e fa girare il pallone, creando al 92′ una colossale doppia chance per il raddoppio. Mirante nega il gol a Cambiaso e respinge il tap-in di Vlahovic. Il Milan resta in partita ma non ha la forza per l’assedio finale: vince la Juve, l’Inter è prima.