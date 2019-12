Oroscopo di Ada Alberti: cosa prevede l’astrologa a GENNAIO

Andiamo a scoprire le previsioni di gennaio estrapolate dall’oroscopo 2020 dell’astrologa Ada Alberti pubblicato sul suo sito personale. (CLICCA QUI).

ARIETE. Gennaio inizierà molto positivamente dal punto di vista professionale con diverse situazioni che si indirizzeranno sulla strada giusta. Ma ci vorrà pazienza e non dovrete bruciare le tappe.

TORO. Il nuovo anno vi porterà gradite sorprese nel settore privato e anche buone occasioni dal punto di vista lavorativo. Ma non saranno esclusi trasferimenti che potrebbero comportare stravolgimenti.

GEMELLI. A gennaio dovrete guardarvi soprattutto dalle persone che sapete essere in competizione con voi e che potrebbero fare di tutto per screditarvi. Siate prudenti anche in amore.

CANCRO. Finalmente in questo inizio 2020 riuscirete a liberarvi di tanti ostacoli e anche di qualche zavorra che vi impedisce di emergere a dovere. In amore potrete vivere belle emozioni.

LEONE. Avrete un inizio d’anno brillante in cui potrete finalmente superare tanti dubbi e perplessità e buttarvi a capofitto nelle varie attività. Sarete molto attivi e agirete con grande energia.

VERGINE. Preparatevi ad un mese molto intenso dal punto di vista sentimentale dopo un periodo molto difficile nei rapporti con il partner e nella stabilità di coppia. Si respira aria di riscatto.

BILANCIA. Dovrete prestare molta attenzione all’amore dove vi troverete ad essere messi spesso alla prova. In campo lavorativo non dovrete stare con le mani in mano, ma dovrete ponderare bene le scelte evitando azzardi.

SCORPIONE. Sia in campo sentimentale che lavorativo gennaio potrà essere il mese dei chiarimenti, durante il quale potrete mettere mano a situazioni spiacevoli risolvendole nel migliore dei modi.

SAGITTARIO. E’ in programma una forte ripresa dal punto di vista economico con la risoluzione di vertenze che sembravano bloccate. Per quanto riguarda l’amore sarà facile risvegliare le passioni sopite.

CAPRICORNO. L’anno inizia sotto i migliori auspici per voi che avrete subito delle ghiotte occasioni da sfruttare. Fatelo in fretta, perché poi inizieranno i problemi a partire dalla primavera soprattutto in famiglia.

ACQUARIO. I single potranno sperare di fare incontri piacevoli ed interessanti in questo primo mese dell’anno. Gennaio sarà ricco di lavoro e impegni ma sarà importante evitare eccessivo stress e affaticamento.

PESCI. Sarà fondamentale iniziare il nuovo anno tenendosi lontani da polemiche e conflitti. Apprestatevi a sfruttare nel migliore dei modi l’influenza positiva delle stelle soprattutto nell’ambito sentimentale.

