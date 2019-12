Oroscopo GENNAIO 2020 di Paolo Fox: primi segni fortunati dell’anno

Come inizia il nuovo anno? Ce lo svela Paolo Fox con le previsioni del mese di gennaio tratte dal suo libro “L’Oroscopo 2020” edito da Cairo editore.

ARIETE. Il nuovo anno non inizierà in maniera stimolante, sarà anzi molto sottotono. La situazione migliorerà verso il 20. In campo sentimentale ci saranno tensioni nelle coppie, mentre saranno favoriti gli amori occasionali e fugaci. In campo lavorativo sarà un mese di transito, soltanto da febbraio arriveranno buone occasioni. Occhio alla salute.

TORO. Per voi sarà un mese di grande forza, soprattutto in campo lavorativo. Saranno favorite richieste di trasferimento, avanzamenti, sarà più facile firmare contratti e siglare intese. Dal punto di vista sentimentale gennaio sarà positivo per le coppie solide che potranno fare progetti per il futuro. Ci saranno tensioni e conflitti a fine mese, che dovrete essere molto abili a gestire.

GEMELLI. In campo sentimentale dovrete faticare per rimettere insieme i cocci di una relazione andata in frantumi nel 2019. Vi attende un grande lavoro di ricucitura non troppo facile. Preparatevi a momenti di tensione se state vivendo due storie parallele. Fino a metà mese dovrete fare i conti con diverse polemiche e malesseri fisici, ma poi nella seconda metà le cose si sistemeranno e anche la salute andrà meglio.

CANCRO. Prestate attenzione all’amore, forse siete troppo sicuri di voi stessi e date per scontato che il partner sia soddisfatto del vostro rapporto. Ci sono invece dei campanelli d’allarme da non sottovalutare. In campo lavorativo vorreste delle certezze che purtroppo non riuscirete ad avere e questo vi causerà molta incertezza e precarietà. Non esagerate troppo con le spese.

LEONE. In campo sentimentale vi sentite svuotati, e questo potrebbe spingervi già nei primi giorni a mettere in discussione una relazione da tempo priva di stimoli. Non arriverete a vere e proprie rotture, ma certi chiarimenti si renderanno inevitabili. Dovrete sgomitare sul lavoro per farvi valere e questo vi porterà ad accumulare tensione e stress. Evitate di andare allo scontro con colleghi o soci se non strettamente necessario.

VERGINE. Il nuovo anno inizia per voi molto positivamente con ottime idee e progetti da sviluppare. In campo sentimentale ci saranno problemi per le coppie che sono in crisi da tempo e che soprattutto a fine mese vivranno forti tensioni. Per le coppie solide e per i single invece sarà un mese florido per ritrovare energia, stimoli e voglia di amare.

BILANCIA. Tenete sotto stretta osservazione le finanze in questo primo mese dell’anno, evitate di spendere in maniera eccessiva, i soldi potrebbero servirvi in futuro per investimenti seri e fruttuosi. In amore va a gonfie vele per le coppie che durano da più tempo, per quelle nate da poco saranno probabili invece delle turbolenze. Evitate i contrasti in famiglia.

SCORPIONE. Almeno nella prima metà del mese evitate di prendere decisioni di una certa rilevanza, dovete prima ritrovare una stabilità personale. Saranno favorite le nuove conoscenze e i nuovi amori, mentre sono caldamente sconsigliati i ritorni di fiamma. Nella seconda metà del mese sarà più facile rinsaldare legami e collaborazioni in crisi. Non esagerate con le spese, soprattutto verso il 25.

SAGITTARIO. Il primo mese dell’anno promette molto bene dal punto di vista economico e professionale visto che si sistemeranno diverse situazioni critiche. In campo sentimentale è il momento delle decisioni serie, soprattutto per chi da tempo sta tenendo i piedi in due scarpe. Serve uscire dall’ambiguità. Nel campo della salute siate prudenti con certe cure che vi apprestate ad affrontare.

CAPRICORNO. E’ arrivato il momento di farsi valere, non è più tempo di attesa e di prudenza. Se ci sono delle rivendicazioni da avanzare in campo professionale è il momento di farlo. Il mese è anche positivo per i progetti di coppia, per chi vuole sposarsi, andare a convivere o fare figli. Potreste subire un calo fisico già dai primi giorni, ma da metà mese tornerete in perfetta forma.

ACQUARIO. A gennaio dovrete mettere da parte i problemi generali e dedicarvi soprattutto a voi stessi, alla vostra salute, alla cura del vostro corpo. Evitate lo stress, l’affaticamente, le tensioni eccessive. Ritagliatevi ampi spazi per il divertimento e lo svago. I single potranno fare piacevoli conoscenze, ma per l’amore dovranno attendere. Va invece alla grande per le coppie più stabili.

PESCI. Già dai primi giorni arriveranno buone notizie in merito ad una situazione ferma da tempo. Si sbloccheranno delle vertenze importanti e potranno entrare anche dei soldi. Dovrete essere molto bravi a mettervi in gioco in questo mese, evitando soprattutto i ritorni di fiamma sempre pericolosi. Preparatevi ad incontri interessanti sia sotto l’aspetto sentimentale che professionale.

