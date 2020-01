Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero, parole al vetriolo su Instagram

Lo stylist Giovanni Ciacci dal suo account Instagram critica la sua ex- compagna di lavoro Bianca Guaccero e ringrazia Barbara D’Urso. Che i rapporti tra Ciacci e la Guaccero non fossero dei migliori oramai è cosa nota. In un’intervista lo stylist aveva definito il programma Detto Fatto, falso e senza più nulla da dire al pubblico. Su Instragram ha scritto “Il 2019 è stato per me un anno pieno di colpi di scena, alcune persone mi hanno tradito, ingannato, deluso, pugnalato alle spalle, altre mi hanno fatto rinascere, vivere, amare e innamorare.” E se la prima parte del messaggio è forse per le ex amiche e colleghe Guaccero e Balivo, la seconda parte è una dichiarazione d’affetto per Barbara D’Urso che lo ha accolto nel suo salotto e reso uno dei suoi opinionisti di punta.

