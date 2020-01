Scontro in diretta fra Salvini e Fedez: il dibattito in rete

Che fra Matteo Salvini e Fedez non corresse reciproca simpatia era noto a tutti ed ecco che, nella serata di ieri, se ne è avuta una ulteriore dimostrazione.

E’ avvenuto infatti che il leader leghista, ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”, ha voluto replicare a Fabio Volo che aveva criticato la citofonata fatta a Bologna in casa della famiglia tunisina, chiedendo loro se fossero spacciatori come sostenevano i vicini di casa. “Vai a suonare ai camorristi se hai le p…e” lo aveva attacco Volo.

Salvini ha replicato in diretta: “Mentre lui e Fedez facevano i soldi scrivendo libri e canzoni, io combattevo la mafia a colpi di ruspa”.

Il cantante, chiamato in causa, con un tweet inviato alla trasmissione ha a sua volta replicato: “Sai qual è la differenza? Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it”.

E naturalmente sui social come era inevitabile è sorto il dibattito intorno alla polemica, fra chi ha solidarizzato con Fedez, chi con il capo della Lega.

Citofona agli immigrati, fa comizi a #Bibbiano, critica #Fedez… Tutte queste trovate sono solo pubblicità gratuita, un modo efficace per far parlare di sé. Non abbocchiamo!

— Emanuele Longobardi (@EmanLongobardi) January 24, 2020