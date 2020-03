VIDEO PIZZA COVID-19, scoppia il caso. Come commentano gli italiani su twitter

Chiamali cugini, sempre simpatici i francesi. Ecco lo scivolone di Canal Plus, il video di pochi istanti con uno slogan chiaro: italiani «untori» di coronavirus attraverso la pizza, il tutto in lingua francese appunto.

E la polemica è servita, come la pizza.

Ci pensa la patriottica Giorgia Meloni, tra le prime a reagire: “Inaccettabile che alcuni Paesi chiedano per i prodotti italiani certificazione “virus free”, consapevoli che non esista alcun legame tra Coronavirus e cibo, con l’intenzione forse di danneggiare il nostro export. In Italia e Europa FDI farà le barricate: #DifendiamoilMadeinItaly” scrive su Twitter.

Ma anche la ministra dell’agricoltura Bellanova non aspetta un attimo a contrastare il messaggio deleterio per il nostro turismo e il nostro export: «Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è vergognoso e raccapricciante. Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro Paese ma l’Europa intera sta affrontando, media e televisioni dovrebbero informare i cittadini, raccontando la verità. Basterebbe quello. Invece si sceglie di denigrare un intero Paese. Questa non è satira, è un’offesa ad un’intera nazione, è un’evidente mistificazione dei fatti. È il populismo fatto immagine», ha scritto su Facebook.

Ecco altri commenti dalla rete social:

Ma come, i nostri fratelli europei non mangiano pizza e polenta “contro i #pregiudizi“? Nessun pidiota d’Oltralpe si inventa l’hashtag #abbracciaunitaliano?#Covid_19 — Roger Halsted 🇪🇺=💩 (@RogerHalsted) February 24, 2020

Non sarà il caso di dichiarare guerra alla Francia, anche qui di pubblicità di merda ne abbiamo viste tante…

Questa, però, fa veramente schifo!#Covid_19#PizzaCorona La pizza corona https://t.co/8SFZEYNSLs di @YouTube — Gabriella Gullace (@GabriellaGullac) March 3, 2020

I #Francesi fanno ironia sulla #PizzaCorona, specialità italiana,… meriterebbero che noi brindassimo tutti col famoso champagne couvèe française #Covid_19!..https://t.co/EEb1FCgg2o — Nino PITRONE (@nino_pitrone) March 2, 2020

Condividi!