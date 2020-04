Pornhub e l’Inps, duello a colpi di tweet e satira: cosa sta accadendo

L’ironia di PornHub contro la crisi dell’Inps: addirittura ora il sito porno più famoso del mondo vuole potenziare il sito di previdenza con i suoi server e gli offre aiuto (ironico)!

E’ successo davvero, e altro che ‘se server’ verrebbe da scherzare. Per tutta la giornata di ieri c’è stato il malfunzionamento del sito dell’Inps a tener banco e anche presunti attacchi hacker che sono stati fronteggiati più o meno bene. E’ a questo punto che in un tweet, e dal suo profilo ufficiale, Pornhub ARIA ha commentato con una battuta la situazione creatasi: «Inps, vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, contattateci».

Immediatamente sui social è stato tutto un giocare e rilanciare. Già aveva fatto discutere d’altronde la donazione della propria percentuale di proventi del mese di marzo per aiutare l’Italia durante questa emergenza e l’aver fornito gratuitamente un accesso a Pornhub Premium gratis a tutti gli italiani.

Ma è la satira a vincere su tutte le offerte…

Ecco alcuni tweet divertenti:

Grazie per il supporto pic.twitter.com/oJLskLOykq — Andrea M. (@maiobumbum) April 1, 2020

Tridico: “Il sito dell’INPS ha avuto 100 accessi al secondo. Qualunque sito sarebbe crollato con 100 accessi al secondo”.

A questo punto affiderei la previdenza sociale a Pornhub, che credo abbia risorse informatiche all’altezza.#INPSdown — Dio (@Dio) April 1, 2020

Inps vs Pornhub La Liguria si conferma il sud del nord pic.twitter.com/FoMDMxi08U — Leonaltro (@Leonaltro) April 2, 2020

🔴🔴 ULTIM’ORA 🔴🔴

Il sito dell’INPS batte Pornhub come numero di accessi. Questo dato dimostra che, in un momento di crisi, un pelo di figa tira sempre più di un carro di buoi ma meno di un’indennità. — Moro seduto (@wheelchair00) April 1, 2020

Basta semplicemente aggiungere la categoria INPS appena prima di MILF. Dai @INPS_it non state lì a pensarci troppo. — Alfonso Mellone (@alfonso_mellone) April 1, 2020

