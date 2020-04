Victoria Beckham festeggia 46 anni: mega festa su Instagram!

Victoria Beckham per spegnere 46 candeline ha scelto un party su Instagram con la sua colonna sonora preferita. L’appuntamento era per le 20: tutti sintonizzati sui social per gli auguri. “Alzate il volume della musica e ballate nel vostro salotto, nella vostra cucina, nella stanza da letto” ha scritto. Con le sue canzoni preferite ha dato il via ai festeggiamenti e ha regalato ai follower i momenti indimenticabili della sua vita e la sua gioia nel condividere questa esperienza con i fan. Insieme a lei in quarantena l’ex calciatore David Beckham, i tre figli più piccoli Romeo, 17 anni, Cruz, 15, Harper, 8. Assente fisicamente, ma vicino a mamma Victoria, Brooklyn che sta trascorrendo l’isolamento lontano dalla famiglia, insieme alla fidanzata.

