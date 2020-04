Radio India lancia una call per giovani scrittori

Storie, immagini e visioni per intercettare, attraverso le parole d’invenzione, i paesaggi reali e inventati che le nuove generazioni percepiscono intorno al proprio presente e, letteralmente, davanti alle proprie finestre spalancate su un pianeta che oggi sembra ‘quasi’ alieno. Robot, zombie, cyborg, vampiri, alieni, altre-forme-di-vita o semplici esseri umani, intelligenze artificiali, androidi e paesaggi distopici popoleranno le pagine dei racconti che nasceranno dall’immagine del landscape di quello che gli autori e le autrici vedono dalla propria finestra. Così, giovani autrici e autori creeranno storie e racconti individuali e, attraverso la loro immaginazione, sarà possibile individuare e connettersi con lo sguardo sulla realtà delle generazioni future.

È possibile partecipare inviando i racconti all’indirizzo mail radioindia@teatrodiroma.net entro giovedì 30 aprile. Il racconto deve rispettare la lunghezza tra le 5 e le 10 pagine (word/stile time new roman/14pt).

Ogni racconto, una volta a settimana, sarà letto, sonorizzato e trasmesso nel palinsesto di Radio India nell’ambito della rubrica GRUPPO 2020curata da Industria Indipendente e lacasadargilla, in onda ogni mercoledì alle ore 18.30. I racconti saranno affidati a ‘voci speciali’, attori professionisti che collaborano con il Teatro di Roma, scelti dagli stessi curatori in un percorso di condivisione.

RADIO INDIA è la stazione radiofonica giornaliera, ideata dalle cinque compagnie di Oceano Indiano residenti al Teatro India – DOM-, Fabio Condemi, Industria Indipendente, mk, Muta Imago, alle quali si aggiunge per l’occasione la collaborazione di Daria Deflorian. Una striscia radiofonica live, con un palinsesto quotidiano, tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20, in diretta streaming su www.spreaker.com e fruibile anche in podcast su www.spreaker.com, spotify e sui canali online del Teatro di Roma.

