Map to the stars, ecco l’app gratuita dedicata ai festival italiani di cinema

AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema lancia un’applicazione gratuita disponibile su Google Play e Apple Store, per orientarsi attraverso la costellazione dei festival cinematografici aderenti all’Associazione e presenti sul territorio italiano.

MAP TO THE STARS, questo il nome dell’App, é realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, rappresenta la naturale prosecuzione dello sforzo di promozione e divulgazione dei festival che l’Associazione porta avanti sin dalla sua nascita. Uno strumento indispensabile nell’ottica di una sempre maggiore interconnessione tra le manifestazioni cinematografiche che si adeguano alle nuove tecnologie.

L’app con una rapida consultazione consente di muoversi tra oltre 75 eventi sparsi su tutta la penisola, con dettagliate schede per ogni evento e un calendario interattivo in grado di mostrare subito il prossimo festival e quello più vicino sul territorio. Inoltre, consente di essere aggiornati sulle novità di settore e sarà dotata presto di una funzione che consentirà al pubblico di valutare il festival al quale sta partecipando.

Con questa nuova app, l’AFIC trova un ulteriore modo di stare al fianco dei propri associati, non solo supportando le loro esigenze e richieste dinanzi alle principali istituzioni di settore ma anche fornendo un innovativo strumento di promozione che sottolinei la varietà e l’imprescindibile valore culturale proprio di ognuno degli eventi cinematografici proposti.

Disponibile su:

Google Play

https://play.google.com/store/ apps/details?id=it. aficfestival.AFIC

Apple Store

https://apps.apple.com/it/app/ afic/id1508230597

