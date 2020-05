De Donno sparito da Facebook. Cosa ne pensano gli italiani?

In un Paese normale un medico come De Donno, direttore della pneumatologia del Poma di Mantova che sta sperimentando contro il coronavirus la cura del plasma, non solo verrebbe premiato ma anche sovvenzionato per rafforzare le sue cure. In Italia invece sono arrivati i carabinieri mentre Bill Gates telefonava a al premier Conte.

Era un po’ questa fino a ieri l’opinione degli italiani, ma poi è spuntato lo strano caso della partecipazione a Porta a Porta del dottore e della sparizione del suo profilo da Facebook. Hanno davvero oscurato i profili social di colui che potrebbe salvare vite umane con la cura del plasma?

Per gli antivaccinisti la risposta è facile: la cura con il plasma interferisce col business vaccino. Per altri schierarsi per il vaccino o per la cura è stupido. Il vaccino è un intervento preventivo, quindi differente perchè la plasmaferesi è una terapia di emergenza e si fa quando già sei malato. Certo è però che il plasma, in questo momento, è l’unico farmaco specifico contro il Covid 19.

Ma ecco una sintesi delle opinioni degli italiani su Twitter.

“Il plasma, in questo momento, è l’unico farmaco specifico contro #Covid19. Inoculando gli anticorpi dei guariti nelle persone malate è come se somministrassimo l’analogo di un vaccino”.

Giuseppe De Donno, primario del reparto di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova pic.twitter.com/HxXAPidriw — Umberto Molini 🇮🇹 (@molumbe) May 2, 2020

Prima il farmaco russo, poi quello giapponese ora solo il #plasma e non il vaccino, vi stavate chiedendo dove erano finiti i complottisti #NoVax? Stavano cercando una cura a base di bacche.#6maggio — Il rutto sovranista (@ilruttosovrano) May 6, 2020

In un paese normale questo medico non solo verrebbe premiato ma anche sovvenzionato per rafforzare le sue cure…in Italia invece gli mandiamo i carabinieri e regaliamo 140 milioni di euro a Bill Gates per sviluppare un vaccino costoso, inutile e inefficace#COVID19 pic.twitter.com/fVx3Ipp1ul — Minerva (@MinervaMcGrani1) May 6, 2020

Ragazzi, vi chiedo con il cuore di far circolare questo hashtag.

Hanno oscurato i profili social di colui che potrebbe salvare vite umane senza arricchire alcune bestie che attendono con ansia il vaccino.

Vi prego facciamoci sentire.@VNotKind@FaberVonCastell#DeDonno — Giuseppe 💪🏽🇮🇹💪🏽 (@Joseph8_8) May 6, 2020

Dico una cosa semplice SENZA POLEMICA e senza schierarmi perché non ha senso. Il plasma iperimmune è una terapia (quindi per il malato). Il vaccino è con alcune eccezioni un intervento preventivo (quindi per chi non lo è). Che senso ha la contrapposizione tra le due posizioni? — Doctor Marco Milano 🌈👨‍⚕️ (@docflipperino1) May 6, 2020

Conte regala 140 milioni presi dalle nostre tasche per darli a #BillGates per il finanziamento del “vaccino”. Capito perche’ non ci sono i soldi per la cassa integrazione ? Agenda ID2020 procede spedita in Italia mentre i fautori di terapie VERE ed economiche, vengono silenziati. — FunkyDancer 🇮🇹 #er tuttosubbitista # (@FunkyDancer_) May 6, 2020

