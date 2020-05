Il Teatro del Lido sul web: al via #TDLOnline

Il Teatro del Lido di Ostia in coerenza con lo slogan Un ponte per i tuoi sogni – scelto per la stagione 2019/2020 – presenta un palinsesto di eventi digitali il cui intento è fare da ‘ponte’ verso il sogno più grande: riaprire la sala teatrale di via delle Sirene, nella convinzione che il teatro trovi la sua ragione più profonda nell’essere luogo fisico di condivisione per la comunità. Il web e i suoi strumenti saranno i ponti ‘virtuali’ per colmare le attuali distanze tra il teatro e il suo pubblico e per sostenere le compagnie e gli artisti che il Teatro del Lido avrebbe dovuto accogliere e che hanno visto svanire i propri impegni e le proprie risorse economiche a ca. Non lasciare indietro nessuno è il principio guida della programmazione online, per evitare che la spina dorsale dell’arte performativa si spenga.

Tanti sono gli appuntamenti teatrali destinati alle giovani generazioni, come testimonia l’attenzione particolare per il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, anche nella modalità online. A partire dal 19 maggio , il Teatro Villa Pamphilj, il Teatro del Lido di Ostia e il Teatro Tor Bella Monacapresentano A Me gli Occhi (e LE Orecchie) – favole e storie tra parole e immagini. Sei splendide storie illustrate da Paolo Marabotto e Lorenzo Terranera, incorniciate all’interno di un teatrino Kamishibai e raccontate dagli attori dei Teatri in Comune Andrea Calabretta, Cristiano Petretto, Maddalena Rizzi (Il Paese dei Colori, La Regina Odeida, I Cavalieri della Favola Gioconda, Daniel, Il Pifferaio di Hamelin, Scope Stregoni e Magiche Pozioni). Sempre per i più piccoli, dal 21 maggio . Divisoperzero e Miaohaus presentano Cartoncini Animati di e con Francesco Picciotti. Brevi video che ci raccontano di fiabe e di miti, con l’ausilio di figure realizzate con carta e cartoncino: immagini animate a vista, come piccoli, bidimensionali ed effimeri burattini (I Musicanti di Brema; Il Cerchio di Gesso; Il Sogno di Una Notte di Mezza Estate).

Dal 24 maggio , in esclusiva per il Teatro del Lido, Roma: Personaggi e Interpreti – ovvero la nostra città e i suoi protagonisti nella letteratura italiana ed europea. Quattro appuntamenti in video in cui il professore Marcello Teodonio racconta altrettanti autori e le loro opere, ricordando gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti, i protagonisti, in maniera rigorosa ma godibile, vivace e appassionante. A integrare la narrazione, Stefano Messina legge e interpreta, sempre rispettando il testo nella sua integrità.

Grande attenzione dedicata anche alla formazione: d a lunedì 18 maggio Bartolini/Baronio e 369gradi presentano Ritratti Di Un Territorio a cura di Tamara Bartolini, Michele Baronio e Simona Olive. Un laboratorio online incentrato sulla narrazione del territorio, a partire dalle storie personali e collettive dei ragazzi e delle ragazze del Municipio X. Dal 26 maggio, Ti Con Zero e Miaohaus presentano Bianco Teatro – Alfonsina e il circo: un video laboratorio, in due puntate, a cura di Fernanda Pessolano, per imparare a costruire un teatrino di carta in miniatura corredato di marionette, quinte e fondali tutti in carta! Dal 27 maggio , Blues Associazione presenta Il Teatro come Strumento Formativo: un ciclo di 5 incontri rivolti a educatori e insegnanti, per apprendere teorie e pratiche che aiutino a integrare arte e multidisciplinarietà nei programmi educativi. L’esperienza laboratoriale, a cura di Paola Sacco, è nata al Teatro del Lido durante la stagione 2019 ed è ora fruibile online, grazie a live meeting accessibili gratuitamente tramite la piattaforma Zoom. Gli incontri sono riservati agli iscritti ma è possibile fare richiesta di partecipazione come auditori.

Spazio alla musica online con l’Orchestra TDL di Ostia, che presenta Note Mai Dette dal 28 maggio . Un concerto con i componenti dell’Orchestra TdL di Ostia diretta dal Maestro Pino Cangialosi; ospite d’eccezione, il percussionista Marzouk Mejri. Un debutto digitale per l’Orchestra del TDL, giovanissima formazione, nata all’interno del Teatro del Lido di Ostia nel corso della stagione ‘19/’20. Un modo del tutto originale per conoscere la nuova ensemble: un concerto diviso in 4 parti e diretto digitalmente!

Il web fungerà anche da spazio espositivo: dal 18 maggio , Magazzino dei Semi e Miaohaus presentano Miaohaus Virtual Exhibition a cura diAlessandro Floridia e Chiara De Angelis. Mostre virtuali realizzate grazie al contributo artistico delle bambine e dei bambini, create grazie a programmi di modellazione 3D, visitabili online, in modalità di realtà virtuale. A inaugurare il ciclo: Un anno di Miaohaus con i lavori realizzati durante i laboratori svolti al Teatro del Lido nella stagione ‘19/’20. Le mostre successive verranno create grazie alle OpenCall (Pixelpuzzle e Un Teatro nella Tua Stanza): ‘chiamate alle arti’ rivolte ai più piccoli, per stimolarli a realizzare le proprie opere d’arte anche a casa.

L’Occhio Estraneo Cineforum, usuale appuntamento del mercoledì al Lido, torna in forma digitale, grazie a quattro pillole di critica online a cura diDonato di Stasi. Tutti i film scelti e commentati sono disponibili per la visione gratuita, su piattaforme di streaming online. Primo appuntamento per il 20 maggio.

Ricchissima la sezione dedicata agli incontri e agli approfondimenti, in forma di video e podcast. L’Associazione TdL, in collaborazione con RadiAttiva, presenta le Conversazioni Resistenti, condotte da Chiara Becchimanzi: dal 23 maggio, un ciclo di interviste con alcuni/e degli artisti e delle artiste che si sarebbero dovuti/e esibire al Teatro del Lido nella stagione 2020 (Teatro del Buratto, Barbara Moselli, Davide Riondino, Blas Roca Rey e tanti altri), per raccontare le opere, i processi creativi, la visione dell’arte, ma anche il loro sentimento riguardo alla situazione contingente. Magazzino dei Semi, Miaohaus e RadiAttiva presentano, a partire da domenica 31 maggio , Le Interviste Possibili a cura di Chiara De Angelis. Podcast incentrati su temi legati all’illustrazione, all’animazione, all’infanzia e all’adolescenza (Tre In Tutto; L’ultimo Viaggio; La Gabbianella e Il Gatto). Ospiti degli incontri, Paolo Cesari della casa editrice Orecchio Acerbo Editore e Maria Fares dello studio di animazione Lanterna Magica. E ancora, Orecchio Acerbo Editore, Goethe Institut e Miaohaus presentano, il 17 giugno , Cosa Diventeremo? riflessioni intorno alla natura. Un video speciale in cui Giancarlo Chirico e Alessandro Di Dedda, esperti di filosofia per bambini, dialogano prendendo l’avvio da alcune suggestive immagini dell’albo “Cosa diventeremo?” di Antje Damm, edito da Orecchio acerbo, offrendo nuovi spunti di riflessione e chiavi di lettura inaspettate.

Da segnare in agenda, l’appuntamento con il Tavolo Partecipato 2.0 a cura dell’Associazione TdL. Un Tavolo partecipato online a cui sono invitati tutti i cittadini che desiderino offrire il proprio contributo di idee e prospettive, da condividere con l’Associazione TdL e il suo Comitato Artistico. Un’occasione per discutere e immaginare assieme le possibilità del presente e del futuro che ci aspetta. Un modo per riconnettere i fili della rete che lega il teatro alle associazioni, alle istituzioni, agli artisti, a chi progetta cultura sul territorio.

Il ciclo degli eventi del Teatro del Lido di Ostia si inserisce all’interno di TIC ON LINE: un programma di iniziative digitali condiviso dai Teatri in Comune di Roma Capitale – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Lido di Ostia e Teatro Villa Pamphilj – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso dall’Assessorato alla Crescita Culturale.

Un cartellone di proposte fruibili attraverso i canali social dei quattro Teatri (Facebook, Instagram e siti web) e inseriti nella programmazione digital #TdROnline del Teatro di Roma, aderendo al programma #laculturaincasa di Roma Capitale e alla campagna #iorestoacasa.

