lockdown2020, come la rete ha accolto la fine della quarantena

Da ieri è terminato il lockdown imposto al Paese dall’emergenza coronavirus e si è in pratica tornati alla normalità, seppur con tutte le necessarie precauzioni e limitazioni. Hanno riaperto bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, attività commerciali, mercati rionali e la gente seppur coperta da mascherine e guanti, è potuta tornare alle abitudini dimenticate negli ultimi due mesi.

Restano vietati gli assembramenti, quindi gli amanti dell’aperitivo, degli apericena, della movida notturna dovranno rassegnarsi. Fra qualche settimana riapriranno anche i cinema, ma per ciò che riguarda discoteche, pub e altri locali notturni sarà molto lungo il percorso di ritorno alla normalità, ovvero all’ammassamento dei giovani, visto che il distanziamento personale resterà obbligatorio anche per i mesi a seguire. E non è da escludere che, qualora il picco dei contagi dovesse risalire, si possa tornare a chiudere nuovamente le attività e a limitare ancora gli spostamenti. Tutto sta alla responsabilità e al buonsenso delle persone.

Ma intanto, come detto, ieri è ripresa la vita e la gente ha salutato il lungo lockdown forzato di queste settimane.

Ma vediamo sui social come gli utenti hanno commentato la fine della quarantena che sarà ricordata per tutta la vita, allo stesso modo di come i nostri nonni ricordavano l’ultima guerra e la famigerata epidemia di spagnola, raccontandola a noi nipoti.

Ecco alcuni tweet fra i più curiosi e divertenti.

#lockdown2020 fra 20 anni ci dipingeremo come degli eroi quando racconteremo ai nostri figli del #coronavirus.

Quando in realtà siamo stati così tutto il tempo: pic.twitter.com/8Z9xlOgaBZ — Abo (@notfamusthought) May 19, 2020

Avete presente l’ultimo anno delle superiori quando non era più necessaria la firma dei genitori nel libretto delle giustificazioni???

Ecco, la sensazione senza più autocertificazioni è la stessa #lockdown2020

— Marco Giove (@Marco_Giove87) May 19, 2020

il primo cappuccino in tazza, non lo dimenticherò mai #lockdown2020 pic.twitter.com/PBU2qofO6Y — Gretha (@zani_greta) May 19, 2020

Durante il #lockdown2020 ho cominciato un puzzle. E’ stata un’occasione enorme per guardarmi dentro, fare pensieri lunghi, rivalutare molte relazioni. Quando ho finito il puzzle ho capito di aver fatto un passo avanti nella mia vita. pic.twitter.com/SZUL68nxCk — Edoardo Giambuzzi (@Djambo1990) May 19, 2020

#lockdown2020 dite la verità in fin della fiera non era male dai..

non vedevi gente che si sbaciucchiava

stavi sul divano tutto il giorno..e avevi pure il valido motivo che stavi salvando il mondo!…

ecc pic.twitter.com/Rz34sInW8m — GIUSEPPE PETROSILLO (@peppe844) May 19, 2020

#lockdown2020 un giorno dirò a figli e nipoti che ho visto cose durante questa #quarantena che loro non posso immaginare…gente che si inventava di tutto pur di uscire…TUTTO! pic.twitter.com/yupmBEFpyw — GIUSEPPE PETROSILLO (@peppe844) May 19, 2020

