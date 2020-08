LE PILLOLE DIGITALI DI AIDR. COVID 19 – Aumento dei consumi energetici domestici. Come risparmiare

L’Associazione Italian Digital Revolution realizza una nuova iniziativa “LE PILLOLE DIGITALI DI AIDR” una serie di brevi video, dalla durata di circa 5 minuti, su diversi argomenti di interesse pubblico con enfasi alla trasformazione digitale.

Inaugura l’iniziativa l’Ing. Gianfranco Ossino Responsabile Osservatorio Aidr per la Digitalizzazione dell’Ambiente e dell’Energia evidenziando come la tecnologia digitale può consentirci di risparmiare sui consumi energetici. Risparmiare su luce e gas rappresenta un’esigenza ancora più sentita in questo periodo a causa del COVID 19, che inevitabilmente si sta traducendo in un maggior fabbisogno domestico di energia elettrica e termica. È possibile vedere il video sugli interventi finalizzati al risparmio domestico sulla spesa energetica cliccando qui

di Vittorio Zenardi Direttore Aidr Web TV, Sito e Social Media

