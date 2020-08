LE PILLOLE DIGITALI DI AIDR. COVID 19 – Stare meglio e in sicurezza con l’emodialisi domiciliare frequente

Il paziente nefrologico grave è obbligato ad effettuare regolarmente la dialisi. La scelta di effettuarla presso le strutture ospedaliere non è l’unica possibile e molti sanno che può essere sostituita dalla dialisi peritoneale domiciliare. Molto meno conosciuta è la possibilità, per chi non può effettuare la peritoneale, di svolgere emodialisi domiciliare frequente. I problemi e soprattutto i vantaggi di tale metodica vengono presentati dal Dott. Fulvio Oscar Benussi che illustra come tale metodica consenta al paziente nefrologico di mantenere, in periodi pandemici, il distanziamento sociale senza alcuna rinuncia alle proprie cure.

È possibile vedere il video cliccando qui

di Vittorio Zenardi, Direttore Aidr Web TV, Sito e Social Media

