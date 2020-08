Al via il concorso teatrale “TEATRAMM”. A Roma dal 3 settembre 

Emiliano De Martino, in qualità di Direttore artistico dell’evento, presenta il concorso teatrale TEATRAMM’ che si terrà a Roma al Teatro Marconi sito in Viale Marconi 698/E.

Il concorso si terrà il 3-4 settembre 2020 e vedrà alternarsi sul palco tre spettacoli al giorno, mentre sabato 5 settembre ci sarà la serata finale di gala con la premiazione delle sei categorie in concorso, con ospiti a sorpresa, presentazione di due film, lancio di un libro e show live.

Gli spettacoli verranno giudicati di sera in sera con un criterio di valutazione che sarà dato dal 50% da una

giuria tecnica e dal 50% dal voto del pubblico.

Al termine del Festival verrà decretato lo spettacolo migliore che vincerà l’inserimento nel cartellone teatrale del TEATRO MARCONI per la stagione 2020/2021.

Verranno inoltre decretati gli attestati di merito: miglior attore, migliore attrice, miglior regia, migliore

testo inedito, migliori costumi, spettacolo vincitore della seconda edizione del Festival.Il festival si chiuderà con una serata di gala sabato 5 settembre 2020 alle ore 21.00 in cui interverranno

molti ospiti, sarà presente la giuria e tutte le compagnie in concorso.

Il festival TEATRAMM’ si pone come fine primario l’interazione tra le varie parti che lo compongono.

Non è solo un contest dove si susseguono esibizioni e spettacoli, ma TEATRAMM’ è una parola non

esistente che è stata coniata per rappresentare, come da lingua partenopea, la frase :

NOI FACCIAMO IL TEATRO = NOI TEATRIAMO = TEATRAMM’

Il teatro si fa in cooperazione tra varie figure e questo è lo scopo, ossia quello di rendere un contesto di

gara un’occasione per creare sinergie lavorative.

Le compagnie si contendono l’entrata in uno dei cartelloni più rappresentativi del panorama teatrale

romano, si mettono in evidenza non solo per lo spettacolo in sé, ma per le singole figure che lo

compongono (testo, attori, attrici, regia, costumi e produzione), valutati a loro volta da una giuria composta

da addetti del settore che coprono le diverse figure.

La giuria tecnica sarà composta da 9 elementi di spicco nel settore con l’aggiunta di un giurato extra ( GUEST ) diverso per ogni serata.

La giuria avrà l’onere di valutare i vari punti di giudizio che gli saranno consegnati all’inizio del festival e ogni giurato avrà libertà di creare sinergie con ogni singolo membro partecipante.

Felice Della Corte sarà presidente di giuria e parte attiva dell’organizzazione del festival insieme all’ideatore Emiliano De Martino.

Le maestranze tecniche -addetti di palco, fonici, macchinisti, cameraman, fotografi di scena, scenografi- e

addetti di produzione avranno la possibilità di creare sinergie collaborative tra loro e tra tutti i membri

della giuria, della direzione artistica e delle 6 compagnie in gara.

Ecco il programma degli spettacoli selezionati per la seconda edizione del festival teatrale TEATRAMM’ 2020:

GIOVEDI 03 SETTEMBRE:

ore 18.30: ANTI – GONE (60 min.) – Compagnia SG Project

ore 20.00: CONRAD (60 min.) – Produzione Maria Teresa Audino

ore 21.30: LA VALIGIA E’ QUASI PRONTA (70 min.) – Compagnia della Farsa

VENERDI 04 SETTEMBRE :

ore 18.30: SOFFIANDO NEL VENTO (65 min.) – Compagnia Arte&Dintorni

ore 20.00: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO (75 min.) – Compagnia FSSL

ore 21.30: LA METAMORFOSI DI PULCINELLA (75 min.) – Compagnia Pulcinellarte

Il costo del biglietto per le due serate è di 16 euro comprensivo di tre spettacoli. Biglietto Under 18 di 9 euro. Se non si può partecipare come pubblico dal vivo sarà possibile partecipare in un altro modo e cioè aderendo all’iniziativa benefica del BIGLIETTO SOSPESO chiamando direttamente i numeri in locandina e lasciando un biglietto intero

pagato da mettere a disposizione di chi non ha modo di acquistarlo.

SABATO 05 SETTEMBRE ORE 21.00 SERATA DI GALA

Premiazioni varie categorie

Ospiti a sorpresa

Presentazione di due film

Presentazione di un libro

Interviste alle compagnie

Costo del biglietto unico di 5 euro con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Se non si può partecipare come pubblico

dal vivo sarà possibile partecipare in un altro modo e cioè aderendo all’iniziativa benefica del BIGLIETTO

SOSPESO chiamando direttamente i numeri in locandina e lasciando un biglietto intero pagato da mettere a

disposizione di chi non ha modo di acquistarlo.

La giuria tecnica delle serate sarà così composta:

Presidente di giuria Felice Della Corte – Direttore artistico Teatro Marconi di Roma e Teatro Nino Manfredi

di Ostia

Mario Parruccini – Regista cinematografico

Irene Antonucci – Attrice e Conduttrice

Teresa Combierati – Giornalista per Velvet Mag

Sissi Corrado – Blogger per CulturSocialArt

Maria Lauria – Attrice

Rossella Pugliese – Attrice

Yassmin Pucci – Attrice e produttrice cinematografica

Vito Loprete – Agente cinematografico

Lo staff tecnico sarà così composto:

UFFICIO STAMPA: ROCCHINA CEGLIA

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE: ORIETTA GIORGIO

PRODUZIONE ESECUTIVA E ORGANIZZAZIONE: VALENTINA PROIETTO SCIPIONI

DIREZIONE ARTISTICA: EMILIANO DE MARTINO”.

