Oroscopo dell’amore: i segni fortunati a SETTEMBRE e in autunno

L’estate ha portato l’amore? E’ una storia seria o soltanto una passione stagionale? E chi non ha amato a luglio e agosto avrà possibilità di farlo a settembre? Scopriamolo con le previsioni estratte dal sito astrologico Oroscopo di Oggi e Domani.

Ariete: La novità molto positiva di questo autunno è che il pianeta Marte è nel vostro cielo per almeno tre mesi. Per tutto Ottobre, Novembre e Dicembre potete facilmente avere una grandissima energia e passione erotica da sfruttare sotto le lenzuola con il vostro partner ma anche per avere diverse avventure. Ma Marte non è sufficiente per poter dire di vivere un autunno molto piacevole in amore. Infatti il pianeta Venere non è assolutamente positivo in questi mesi e bisogna attendere l’inizio del nuovo anno per ritrovare serenità e voglia di amare.

Toro: L’amore può essere una cosa meravigliosa per voi soprattutto intorno al mese di Ottobre e poi verso il mese di Marzo. Dicembre, con Venere in opposizione non sarà semplice risolvere alcuni problemi all’interno della relazione ma intanto se siete in grado di sfruttare molto bene i transiti positivi di Venere e soprattutto quelli di Giove e Saturno che sono in trigono con il vostro cielo, durante questo autunno e inverno riuscirete a fare progetti, prendere decisioni anche importanti in amore.

Gemelli: Periodo abbastanza turbolento per voi in amore con Venere che sarà favorevole soltanto nel mese di Novembre e con Marte che invece per circa tre mesi sarà interessante in trigono. Intanto il trigono di Venere con il vostro Sole può essere molto importante per quanto riguarda la vita sentimentale di coloro che sono cuori solitari e desiderano fare un nuovo incontro

Cancro: Bellissimo il mese di Ottobre per quanto riguarda i sentimenti. Venere in sestile è eccellente per tutte quelle relazioni sentimentali che hanno intenzione di fare progetti per il futuro ma se proprio volete un utile consiglio, aspettate il periodo tra Novembre e Dicembre e cioè quando una fantastica Venere in trigono nel cielo offrirà molto più occasioni per migliorare la vostra vita sentimentale.

Leone: Dunque i sentimenti vivono una fase molto interessante nel mese di Novembre dell’anno 2020 grazie a Venere in posizione di sestile nel cielo. Tutto questo significa che se avete una storia d’amore che è in difficoltà, proprio in questo periodo potete essere molto più positivi e fortunati e migliorare il rapporto sentimentale. Non soltanto il mese di Novembre ma anche l’inizio dell’inverno e soprattutto il mese di Gennaio, sono fondamentali per poter dialogare con le persone che amate.

Vergine: Venere è davvero incantevole nel mese di Ottobre perchè transita proprio nel vostro cielo e quindi se siete soli e avete dentro di voi il fortissimo desiderio di innamorarvi, cercate di agire entro la fine di Ottobre, cercate di conoscere molte persone perchè tra queste potrebbe esserci qualcuno che vi attrae molto e con cui iniziare una nuova storia d’amore. Fantastico periodo per coloro che sono in coppia e quindi hanno già qualcuno da amare.

Bilancia: Il periodo più bello per voi a livello sentimentale indubbiamente è quello di Ottobre. Nel mese autunnale di Ottobre, infatti, Venere transita nel vostro cielo, permettendo di rivivere una stagione amorosa molto bella e piena di emozioni. Innanzitutto se siete cuori solitari e siete stanchi di rimanere da soli, allora sfruttate questa Venere per conoscere nuove persone, per uscire e frequentare nuovi luoghi e per essere ammirati per il vostro fascino.

Scorpione: Novembre e Dicembre sono due ottimi periodi per voi per poter migliorare la vostra vita sentimentale. Possiamo confermare infatti un cielo molto favorevole sia per i nuovi incontri che per le relazioni che vanno avanti da poco o molto tempo. Se state pensando di fare progetti per il futuro insieme alla persona che amate allora dovete assolutamente sfruttare anche i transiti in sestile di Giove e Saturno fino a fine anno 2020.

Sagittario: Meraviglioso periodo per voi in amore con due ottimi momenti in cui i sentimenti possono essere davvero importanti. Innanzitutto il mese di Ottobre con Venere in sestile permette di ritrovare quella serenità interiore che avete perso nel corso degli scorsi mesi e ritrovare un buon equilibrio interiore nella vostra vita sentimentale permette anche di fare migliori progetti per la famiglia.

Capricorno: Venere non è favorevole nel mese di Ottobre perchè la sua quadratura crea problemi e quindi qualche incomprensione in famiglia oppure con la persona che amate è possibile ma già entro Natale potrete risolvere tutto oppure, se siete cuori solitari, potrete conoscere una bella persona e arrivare a festeggiare l’inizio del nuovo anno non più da soli. Con il vostro partner dovete fare tanti progetti e dovete assolutamente realizzare nuove cose.

Acquario: I mesi più importanti per l’amore sono senza dubbio quelli di Novembre e di Gennaio e cioè quando il pianeta dell’amore e cioè Venere sarà molto attiva e con il sostegno di Marte potrà regalare fortissime emozioni a coloro che hanno il desiderio di ritornare ad amare qualcuno. Se siete cuori solitari, se avete bisogno di vivere una nuova relazione sentimentale o di consolidare quella che già state vivendo allora ecco che Venere offre valide occasioni durante questi mesi in cui anche l’eros è molto elevato e offre validissime occasioni per poter sfruttare la grande passione che avete dentro.

Pesci: Ottobre è un mese davvero terribile per quanto riguarda l’amore perchè Venere in opposizione, nonostante sia un pianeta che si muove molto velocemente nel cielo, può creare un clima parecchio complicato a livello relazionale. Se la vostra vita di coppia è in crisi allora la cosa migliore da fare nel mese di Ottobre è cercare di vedersi poco con il partner per evitare, appunto, ulteriori complicazioni amorose ma se non potete fare questo allora forse il momento di dire basta è arrivato e con gli influssi favorevoli di Giove e Saturno una eventuale separazione potrebbe essere meno faticosa e invece molto vantaggiosa.

