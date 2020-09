Lavoro e soldi: i segni fortunati nell’oroscopo di OTTOBRE e dell’autunno

Cosa ci riserva l’autunno nel campo della professione e dei soldi? Andiamo a scoprirlo con le previsioni estratte dal sito astrologico Oroscopo di Oggi e Domani dove troverete le previsioni di ottobre e dei mesi a seguire. Il mese scorso vi abbiamo preannunciato cosa attendersi in autunno nel campo dell’amore (CLICCA QUI), adesso tocca all’ambito lavorativo.

Ariete: Il lavoro può essere molto interessante per quanto riguarda la prima parte di questo autunno grazie all’intervento di Giove che può portare buone notizie, favorevoli occasioni di guadagno e opportunità molto interessanti per quanto riguarda i giovani che stanno cercando un nuovo lavoro. Infatti Giove è assolutamente positivo nel vostro cielo per fare colloqui, inviare curriculum ed essere contattati da persone che sono molto interessate alle vostre qualità.

Toro: Con tantissimi pianeti molto favorevoli che brillano nel cielo ovviamente nel lavoro le cose devono procedere benissimo ed è possibile realizzare tantissime cose e poter ottenere soldi ma soprattutto successo. Lasciando stare le posizioni astrologiche di Venere e Marte che comunque contribuiscono alla riuscita professionale e al raggiungimento di vari traguardi, Giove e Saturno sono fondamentali e promettono di essere grandissimi alleati per consolidare tutti quei progetti che avete fatto partire qualche mese fa.

Gemelli: La cosa più importante è che partendo proprio dai mesi autunnali voi non avete più Giove in opposizione e quindi le difficoltà professionali che avete incontrato in passato vengono smorzate e finalmente ritornate a respirare. Purtroppo i nuovi transiti di Giove e Saturno non sono eccezionali e quindi, nonostante una fase in cui qualche problema di lavoro può essere risolto, non è facile ottenere molti vantaggi.

Cancro: Per poter parlare di lavoro, bisogna controllare le posizioni di Giove e Saturno nel cielo. Purtroppo non possiamo darvi una bella notizia, anzi vi diamo due brutte notizie e cioè Giove e Saturno sono in opposizione con il vostro cielo. Cosa significa tutto questo? Semplicemente quasi tutti i vostri progetti di lavoro sono difficili da portare avanti e non riuscite nemmeno a trovare qualcuno che possa sostenere le vostre idee. Investire denaro in una nuova attività sotto l’influenza di Urano che comunque è molto impetuoso, oppure tentare di trovare un buon lavoro, non è assolutamente la cosa che consigliamo in questo periodo.

Leone: Possiamo affermare che il sostegno di Giove è veramente poco influente per tutti questi mesi autunnali ed invernali ma anche Saturno non è un valido supporto e questo vuol dire che in amore non sarà molto semplice lavorare e gestire le vostre situazioni professionali ottenendo importanti successi. Questa fase è abbastanza monotona e vi accorgerete di essere poco attenti ai dettagli che invece fino a poco tempo fa per voi erano fondamentali.

Vergine: Ma che bel periodo arriva per voi nel lavoro. Tantissimi pianeti favorevoli ma possiamo elencare soltanto Giove e Saturno per poter dire che molti di voi vivranno un autunno e un inverno davvero incredibili. Giove transita in trigono assieme al pianeta della saggezza ed ecco che qualsiasi traguardo può essere raggiunto da voi in ambito lavorativo. Se avete una nuova idea, se avete il desiderio di far partire un nuovo progetto, allora già nei primi giorni di Ottobre cercate di trovare utili sostegni e di ottenere vantaggi economici dalle persone che possono darvi una utile mano.

Bilancia: Questo periodo può essere suddiviso in due fasi. Innanzitutto l’autunno prevede la quadratura dei due pianeti più importanti durante un solo anno solare e cioè di Giove e Saturno. Fortunatamente questa quadratura dura soltanto fino a Dicembre dell’anno 2020 e successivamente il nuovo transito di entrambi i pianeti favorirà un trigono molto efficiente per il lavoro. Dunque da Ottobre a Dicembre ancora problemi nel lavoro con serie difficoltà nel portare avanti progetti ma partendo dal mese di Gennaio tutto inizierà a migliorare e le nuove prospettive professionali oltre che quelle economiche,

Scorpione: L’autunno è molto buono per portare avanti alcuni progetti di lavoro che non siete riusciti a concludere mentre per quanto riguarda l’inverno sarà meglio stare fermi e non iniziare nulla di nuovo. Dunque tra Ottobre e Novembre, ma anche nel mese di Dicembre con il sostegno anche di Venere, è possibile fare affari, ricevere ottimi guadagni e soddisfare le proprie necessità. Se siete molto giovani e avete bisogno di trovare un buon lavoro il consiglio è quello di fare colloqui durante la prima parte dell’autunno per ricevere magari, qualche buona risposta in inverno.

Sagittario: Ottimo periodo per il lavoro. Avere Giove e Saturno nella seconda casa astrologica significa consolidare tutto quello che avete raggiunto a livello professionale, tutti i vari progetti e i guadagni che possono ulteriormente aumentare. Analizzando il cielo astrologico possiamo confermare che questo periodo è estremamente importante per coloro che vogliono trovare un nuovo lavoro ma che desiderano addirittura cambiare città, mansione sul luogo di lavoro. Eccellente periodo per i giovani che potrebbero ottenere grandi occasioni ma bisogna spedire il curriculum e fare colloqui entro la fine dell’anno affinchè con i nuovi sestili di Giove e Saturno, sia possibile ottenere numerosi vantaggi e novità molto importanti.

Capricorno: Per quanto riguarda il lavoro dobbiamo dire che le energie autunnali sono molto carenti e non offrono la possibilità di essere molto sereni in amore mentre l’inizio del nuovo anno è molto più fortunato per le situazioni professionali perchè potete recuperare con un eccellente Marte in trigono da Gennaio ai primi giorni di Marzo. Durante la prima fase dell’anno possiamo confermare ottime opportunità per coloro che stanno cercando un nuovo lavoro oppure per coloro che desiderano migliorare alcuni aspetti e dettagli di progetti professionali iniziati qualche mese fa.

Acquario: Giove e Saturno sono in transito dietro di voi e quindi sono un validissimo sostegno per affrontare ostacoli importanti nel lavoro e per preparare un inizio del prossimo anno davvero strepitoso con Giove e Saturno molto positivi in transito sul vostro Sole. Dunque entro la fine di questo anno preparate tutti i progetti che avete in mente, organizzate tutto quello che vorreste portare avanti durante il prossimo anno e non rimanete fermi a pensare se sia giusto o no chiudere alcune situazioni. Fate colloqui di lavoro entro Dicembre perchè già a Gennaio nel prossimo anno il vostro telefono potrebbe squillare tantissimo.

Pesci: Bellissimo periodo per poter chiedere un prestito di denaro e iniziare una nuova attività lavorativa oppure per trasferirvi in una nuova città in cui cercare un lavoro più interessante e che incontra le vostre personali esigenze. Se non avete ancora un lavoro allora inviate il vostro curriculum nei mesi di Ottobre e Novembre e fate tanti colloqui con varie agenzie durante questi mesi perchè il prossimo anno sarà più complicato trovare un posto di lavoro gratificante. Investimenti finanziari, spese per strumenti utili al lavoro e all’ampliamento del vostro studio, ufficio, azienda, devono essere fatti entro la fine dell’anno.

