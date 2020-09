Oroscopo OTTOBRE 2020: le stelle fortunate dell’astrologo Branko

Inizia il mese di ottobre, andiamo a scoprire come sarà con le previsioni dell’astrologo Branko liberamente estratte dal suo “Calendario Astrologico 2020”.

Ariete: Il plenilunio è un momento molto eccitante per l’amore, tuttavia in questo contesto astrale può risultare uno stimolo troppo forte. Rischiate di diventare infatti terribilmente egocentrici, i fantasmi interiori possono ingigantirsi e spingervi a una diffidenza aggressiva. Non c’è davvero motivo di essere così gelosi: se la tensione amorosa non è intensa come nello scorso mese, non significa che ci sia un’altra persona o che la passione si stia spegnendo. Lo stesso vale per la professione: non andate a caccia di sangue per il gusto di attaccare briga, in questo momento è meglio rimandare le iniziative più ambiziose, gli attacchi alla concorrenza o le sfide alle autorità. Cercate piuttosto di affinare la vostra strategia, siate meno diretti.

Toro: Mercurio è antipatico praticamente tutto il mese, tuttavia ottobre vi riserva anche il transito di Venere, la vostra stella guida, nel punto più sensibile del vostro cielo, in Vergine. Questo segno per voi rappresenta l’amore, i figli, la creatività, i piaceri, ed è meravigliosamente illuminato da Giove, Saturno e Plutone, un terzetto di grande potenza che significa fortuna nei sentimenti, stabilità nel matrimonio, conoscenze affidabili: in una sola parola, felicità. L’incontro decisivo, quello che può farvi perdere la testa se siete soli o infelicemente accoppiati, avviene all’improvviso, provocato da quell’esplosivo Urano nel vostro segno la cui velocità e capacità di regalare sorprese ormai non vi stupiranno più.

Gemelli: Questo mese vi vede assorbiti soprattutto dalla sfera pratica. Si apre con una forte Luna Piena che raggiunge Marte in Ariete, il punto del cielo che per voi rappresenta la socialità, le relazioni, gli incontri, il lavoro di gruppo. Questa luce intensa batte contro il settore dei sentimenti, che pure è protetto dal Sole, e segnala che qualche contrasto in casa e nella coppia è da mettere in conto, anche perché venerdì 2 Venere si sposta in Vergine, in quadratura. Del resto, dopo mesi al vostro servizio – l’astro dell’amore è buono con voi dal 7 febbraio! –, potete ben accettare qualche piccola ombra… Inoltre, con quel Marte afrodisiaco, le relazioni affettive proseguono grazie al vostro prepotente desiderio sessuale.

Cancro: Il primo mese d’autunno rimette al centro dell’attenzione dinamiche e situazioni familiari che avevate un po’ accantonato durante l’estate. Qualcosa si è inceppato: chi prende le decisioni a casa vostra? Quella bella armonia, fatta di scelte condivise, di discussioni a volte accese ma chiarificatrici, di collaborazione fra coniugi a proposito degli oneri familiari pare sfumata, e voi sembrate aver perso la serenità, serpeggia una lotta di potere che mette i sentimenti in secondo piano… Eppure l’amore c’è. Lo testimonia Venere, che da venerdì 2 si sposta in Vergine e viene a regalarvi la sua protezione, vi ricorda che l’affetto si dimostra e si riconosce dai gesti quotidiani, dalle attenzioni che fanno capire all’altra persona che è sempre presente nei vostri pensieri.

Leone: Ci sono stelle interessanti, soprattutto per il settore pratico e per i soldi, e altre polemiche, che sembrano riguardare invece il privato ma interferiscono con gli affari perché vi tolgono concentrazione, che è proprio ciò che vi serve adesso. Dovete infatti risolvere diverse questioni, mettere al sicuro un gruzzolo che vi tuteli in caso di imprevisti. Venere dal 2 in Vergine comincia a occuparsi attivamente del vostro patrimonio: sfruttate il transito per riscuotere crediti, investire in modo sicuro i risparmi, anche rinunciando a guadagnare di più ma diminuendo la percentuale di rischio, nonostante il vostro consulente finanziario vi prospetti chissà quali incassi

Vergine: Un altro mese ricco di soddisfazioni. E stavolta avrete anche tutto l’amore che potete desiderare… Venerdì 2, in serata, la luminosa Venere, stella dell’amore, entra nel vostro cielo come una splendida principessa vestita di bianco per le sue nozze regali. Porta in mano un fascio di gigli screziati, il suo paggetto è Mercurio, i testimoni sono le più forti stelle del cielo. Tutti la ammirano perché il suo è il volto dell’amore! Sposatevi, andate a convivere, iniziate una gravidanza, mettete fine a una solitudine che dura da troppo tempo anche se la vostra età non è più “verde”… Sarete felici! Non sono solo i nuovi incontri – possibili anche con persone di età molto diversa dalla vostra – a essere fortunati, anche le coppie di più lungo corso possono portare a compimento il sogno più bello, un’unione armoniosa e solida.

Bilancia: Quelle buone idee che avete riposto nel cassetto il mese scorso ora potete tirarle fuori. Mercurio, stella degli affari, dalla fine di settembre è in Scorpione, il segno che influenza il patrimonio personale, gli immobili, ogni cosa di valore che possedete. Il pianeta di solito è molto veloce, ma stavolta rallenta e quindi non dovete farvi prendere dall’ansia: le occasioni che vi lasciate sfuggire per mancanza di tempo o indecisione probabilmente si ripresenteranno, intanto potete continuare a lavorarci sopra. Mettete a punto con cura i particolari e l’aspetto legale e burocratico del vostro progetto: dovete essere inattaccabili, perché le autorità lo passeranno al vaglio con severità.

Scorpione: Con Mercurio vi sentite più giovani e vivaci, agili di mente e pronti a reagire, desiderosi di conversare con gli altri, scambiare opinioni, fare progetti di ogni tipo; la curiosità del pianeta vi spinge nella direzione giusta, ossia quella di dare inizio a una fase completamente diversa della vostra esistenza. A trascinarvi fuori dalla vostra tana psicologica ci pensa anche Venere, che il giorno 2 lascia il nemico Leone e passa in Vergine, il punto del cielo che influenza gli incontri e le relazioni sociali. Questa Venere, così ben illuminata dalle potenti stelle in Capricorno, porta conoscenze importanti e fortunate, occasioni di scambi propizi, nei quali potete sfruttare la loquacità e la simpatia assicurata da quel bel Mercurio. Sono dunque le stelle a servirvi su un piatto d’argento le motivazioni e le opportunità che vi servono per intraprendere una nuova strada.

Sagittario: Tutti gli stimoli che vi sono arrivati negli ultimi mesi, sia positivi (la gran parte) che negativi, hanno avuto l’effetto di farvi vivere un periodo intenso ed eccitante, ma nello stesso tempo vi hanno un po’ disorientato, e questo è naturale. In alcuni momenti vi trovate a chiedervi chi siete, cosa volete davvero… E non riuscite a darvi una risposta, investiti come siete da nuovi input ed eventi che richiedono la vostra attenzione. In ottobre questa sensazione si accentua anche a causa di Venere in Vergine, bella, ambiziosa e tanto esigente. L’amore ora reclama impegno e attenzione, il rapporto va costruito, deve reggere anche alla prova del quotidiano e alle piccole liti domestiche, per esempio per i piati da lavare. È naturale, succede a tutti, anche gli altri segni devono faticare per mantenere una relazione sui giusti binari, ma voi siete esuberanti per natura, e così stimolati dai raggi marziani che non riuscite a controllarvi.

Capricorno: È il mese della Bilancia, segno per voi amico e nemico carissimo. Siete in contrasto per indole e scopi, ma condividete la sintonia con il pianeta Saturno, che è vostro protettore ma apprezza anche il senso di giustizia e l’equilibrio bilancino. Non vi stupirà quindi sapere che, nonostante Marte, è un periodo molto vivo, ricco di scambi e stimoli, di nuovi contati e accordi imprevisti; dalla fine di settembre infatti Mercurio ha iniziato un lungo passaggio in Scorpione, un segno amico che per voi influenza le alleanze, le amicizie, i nuovi incontri. Tutti questi aspetti della vita sono stimolati e accelerati, è tutto un proliferare di telefonate, e-mail, contati sia online che di persona: può derivarne un interessante incremento della vostra popolarità e delle entrate.

Acquario: Il bel Sole, che dalla Bilancia vi invita alla gentilezza e alla diplomazia, ammorbidisce un po’ l’impeto di Marte, che continua a spingervi all’azione. Il fastidio maggiore del mese, però, è costituito da Mercurio, che approda nello Scorpione, una posizione poco in sintonia con voi. Questo segno, che pure stimola la vostra ambizione, ha troppa familiarità con le manovre oscure, i traffici poco chiari, nei quali voi vi muovete piuttosto male, rischiando di rimanere invischiati in situazioni ambigue. Sopratutto negli affari dovete giocare d’astuzia ed evitare le trappole, rimandate le decisioni più importanti perché nessuno vi corre dietro. L’impazienza che sentite è dovuta a Marte che morde il freno, ma voi cercate di controllarla: ci saranno ottime occasioni anche il prossimo anno.

Pesci: Il Sole autunnale, nostalgico e gentile, vi accompagna nel cammino verso la fine del 2020. La strada da percorrere vi porta dritti all’estero, alla scoperta di nuove opportunità, a esperienze che vi aprono la mente e vi mettono direttamente a contatto con culture e paesi diversi. Spesso viaggiate alla ricerca di luoghi da favola che albergano nella vostra fantasia, soprattutto ora che il magico Nettuno vi tocca da vicino; tuttavia le stelle vi suggeriscono di partire davvero, con in mano la vostra valigia piena di sogni. Il latore di questo messaggio è il veloce Mercurio, che ancora una volta favorisce i segni d’acqua, il vostro elemento natale.

