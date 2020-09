L’oroscopo di Ada Alberti: le previsioni dell’astrologa a OTTOBRE

Scopriamo le novità che riserva il mese di ottobre con le previsioni dell’oroscopo 2020 di Ada Alberti liberamente estratto dal sito online dell’astrologa (LEGGI QUI)

Ariete: Qualcuno ha cambiato lavoro o iniziato un’attività che ha richiesto sacrifici e lotte. Ci sono Ariete che hanno perso il posto di lavoro o lottato per tenerselo stretto. Però, malgrado tutto, non è mancata la voglia di lottare ed andare avanti e questo grazie al benefico transito di Giove in Sagittario, pronto a sfidarvi ed a farvi rimettere in gioco.

Toro: Per la vita di relazione e per gli incontri soprattutto ottobre sarà tra i mesi più soddisfacenti. Le coppie potrebbero rivoluzionare la loro esistenza, magari partire per nuove mete o trasferirsi altrove, vendere un attività ed iniziarne un’altra. Ciò che è certo è che si dovrà dare voce ai desideri per poterne esaudire qualcuno, finalmente.

Gemelli: Per l’amore saranno particolarmente interessanti gli incontrio che farete. Attenti però, dovrete sempre analizzarli bene, perché Nettuno sarà “illusorio”. Comunque, un incontro fatto in questo mese potrebbe durare nel tempo e darvi sicurezza. Anche il sesso quindi ritorna protagonista nella vostra vita e sarà più intenso, forte ed appagante.

Cancro: Sarà un periodo teso. Dovrete dare prova di bravura, determinazione e arguzia nell’attività lavorativa. Sarà bene rivedere o ridiscutere alcuni contratti o accordi, per non incorrere in altri ostacoli o blocchi che richiederebbero un ulteriore cambiamento nel corso del 2020. Comunque sarete bravi nell’alleggerirvi dalle responsabilità e da situazioni seccanti, potrete attingere ad un nuovo terreno fertile, che potrà dare vita a nuove sinergie con idee e progetti stimolanti.

Leone: Marte da fine giugno a dicembre circolerà nel vostro segno, quindi anche ad ottobre coccole e sesso non vi mancheranno, le occasioni di incontro ci saranno per chi ne sarà alla ricerca. Organizzerete la vostra vita quotidiana con più attenzione e vi prenderete più cura del vostro fisico e del look. Chi si renderà conto di non essere più supportato da una figura guida o dal compagno di vita interromperà la relazione. Le storie tutte, che siano di lavoro, di amicizia o di amore saranno riesaminate.

Vergine: Nel 2020 invece avete trovato il coraggio di dire addio ad eventuali sottomissioni o restrizioni ed avete demolito per ricostruire. Anche ad ottobre un progetto o un amore può portarvi a cambiare abitudini e forse anche il luogo di residenza, e questo in genere crea sempre delle inquietudini, specie ad un segno metodico com’è il vostro.In genere taglierete alcuni rami secchi, troncherete collaborazioni di lavoro o storie sentimentali sterili per dare vita a nuovi rapporti.

Bilancia: Qualche Bilancia penserà solo al lavoro, per sentirsi più appagato ed al sicuro, qualcuno continuerà da single malgrado le diverse opportunità d’incontro del 2020; infatti sarà dura non cadere in tentazione. Infatti chi vive una doppia relazione dovrà fare una scelta definitiva. I giovani del segno alla ricerca di un impiego potrebbero uscire dalla casa paterna ma non senza difficoltà.

Scorpione: Le idee, i colpi di fortuna e le opportunità non vi mancheranno, quindi sappiateli sfruttare a dovere, prima che Saturno e Giove diventino disarmonici definitivamente in dicembre. Come già detto, dovrete saper valutare attentamente le questioni, senza volere imporre ad ogni costo le vostre idee. Qualche cambiamento nel privato e nelle collaborazioni professionali l’avete già avuto, anche duro, qualche momento difficile si dovrà affrontare ancora.

Sagittario: Giove vi aiuterà in campo soprattutto finanziario, perché transiterà nel vostro secondo campo solare, settore che rappresenta proprio le finanze, dunque non avrete nulla da temere. Però, è importante sapere che non dovrete lasciarvi andare a “sogni” chimerici e fare il passo più lungo della gamba, perché Nettuno transiterà ancora stabilmente nel segno dissonante dei Pesci e spesso vi renderà poco concreti, soprattutto negli investimenti finanziari legati alla casa, settore ancora in fase di trasformazione.

Capricorno: Nel lavoro vi impegnerete molto per far carriera o per trovare una occupazione, si potrà avviare un’attività, anche se dubbi e tentennamenti ci saranno e penserete di tornare sui vostri passi. Eventualmente potrete rivalutare una decisione presa o una proposta di incarico ricevuta in febbraio o in aprile, sarà ottimo il periodo che andrà tra ottobre e la prima metà di dicembre. Bisognerà comunque osare con Giove nel segno, pianeta che richiede apertura e coraggio.

Acquario: Voi tutti vi libererete di un grosso fardello. Giove a fine anno darà inizio ad un nuovo capitolo della vostra vita, la vostra svolta. Che svolgiate una libera professione o no potrete seguitare il percorso stabilito, migliorare le vostre capacità professionali anche se i buoni risultati, come più volte annunciato, li vedrete a fine anno. Il consiglio è di non parlare dei vostri progetti con chiunque, perché potreste essere colpiti alle spalle.

Pesci: Sappiate soppesare i pro e i contro delle questioni prima di dare inizio ad una nuova sfida. A volte la paura di sbagliare vi offuscherà le idee, siate concreti in un progetto che in questo 2020 potrà cambiare l’assetto della vostra esistenza. Attenti a non giocare il ruolo del martire ed essere troppo sensibili ai problemi degli altri e, se un evento dovesse costringervi a cambiare qualcosa, fatelo!

