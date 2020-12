Ada Alberti, oroscopo e consigli dell’astrologa per l’anno 2021

Come sarà il 2021. Andiamo a scoprirlo con le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, l’astrologa di Canale 5 e moglie dell’attore Franco Oppini, ricavate dal sito oroscopo-2021.com

Ariete: Si può aspirare a qualcosa di più grande e stimolante. Il 2021 può essere l’anno del riscatto, starà a voi ottenerlo grazie allo studio, alla capacità di rinnovarsi, allargando il raggio di azione. Giove promuoverà gli studi ed il rinnovo dei sentimenti nella coppia, gli incontri per single. E poi viaggiare, vivere nuove esperienze che possono dimostrare prima a voi e poi agli altri quanto valete ed emergere.

Toro: Il sesso sarà in primo piano: spontaneo, trasgressivo, intenso e profondo. Si potranno condividere con chi si ama anche esperienze mistiche. Sarete affamati di tutto, anche di denaro. Sarà possibile una vincita, una eredità o un investimento che farà lievitare il conto in banca. Gli averi accumulati in passato o che riuscirete ad accumulare in questo nuovo anno, oppure una eredità, vi “risparmieranno” ogni preoccupazione.

Gemelli: Alla ricerca di nuovi equilibri per seguire chi si ama o per il lavoro. Giove in Sagittario offre nuovi modi di vivere ed amare, un cambio di rotta. Giove è in Sagittario, vostro settimo campo solare, settore che rappresenta i rapporti di collaborazione ed associativi, il matrimonio o la convivenza. Questo pianeta vi terrà col fiato sospeso fino al 2 dicembre 2021 quando varcherà la soglia del Capricorno.

Cancro: È l’anno della riscoperta di voi stessi attraverso il lavoro e di una maggiore cura della salute. I rapporti collaborativi e sentimentali che non hanno più ragione d’essere si chiuderanno. Un progetto col partner può dare slancio alla coppia e fare iniziare un capitolo nuovo. Gli scorsi anni sono stati caratterizzati dalle dissonanze di Saturno e Plutone che vi hanno creato tensioni per dei cambi di rotta persino insospettabili.

Leone: Giove in Sagittario illuminerà il settore dell’amore, dei figli, degli svaghi e della creatività. Basta essere pazienti o succubi! Potete dimostrare il vostro valore. Lo scorso anno il passo è stato particolarmente frenato: le spese per la casa e la famiglia sono aumentate e gli affari hanno subito rallentamenti. Ci sono nativi che hanno fatto i conti con uno sfratto, una causa legale, l’acquisto di una casa o una ristrutturazione.

Vergine: Le responsabilità riguarderanno soprattutto la casa, la famiglia, sarà necessario ridurre le spese. L’autunno favorirà una prima ripresa e chiuderete l’anno con una bella sorpresa! Giove ha iniziato a soggiornare nel segno del Sagittario in novembre del 2020, ne uscirà il 2 dicembre del 2021, quando varcherà la soglia del segno a voi amico del Capricorno e, dopo alcune delusioni o esperienze amare, potrete riuscire ad eliminare, dalla cerchia delle persone intime, quelle che vi avranno imposto limitazioni

Bilancia: Scelte e decisioni nel privato richiederanno attente analisi in vista di nuove responsabilità. Le occasioni di rilancio arrivano ma prima di chiudere una collaborazione si dovrà essere certi di avere qualche altra occasione in “tasca”. Un progetto a due può richiedere la “costruzione” di una casa da vivere in due. Lo scorso 2020 è stato caratterizzato dal transito di Giove in Scorpione fino ai primi di novembre e, se avete cambiato attività o cercato di ampliare quella esistente o intrapreso nuovi progetti anche per i vostri figli, questo corpulento pianeta vi ha senz’altro aiutato.

Scorpione: Un progetto del passato si può perfezionare. Le relazioni non saranno più le stesse, gli incontri avranno il gusto della trasgressione ma non potrete gestire i rapporti come in passato. A fine anno si può realizzare un cambiamento di sede, di incarico o di lavoro, comunque la vostra abilità lavorativa sarà apprezzata e la professionalità riconosciuta. In questo 2021 potreste vivere in contrasto con voi stessi se vi opporrete a tale processo di “svecchiamento” che non avverrà senza scossoni.

Sagittario: Giove è nel segno, ci saranno svolte decisive nelle collaborazioni di lavoro e nei rapporti di coppia. Cancellerete dalla vostra vita tutto ciò che vi limita. Nasceranno nuovi amori e le giovani coppie possono sperare in un erede. L’attenzione dovrà essere posta alla casa e alla famiglia. Giove da novembre del 2020 ha iniziato a transitare nel vostro segno, ne uscirà il 2 dicembre 2021 quando varcherà la soglia del vicino Capricorno. Il cambiamento è iniziato, il 2021 è dunque l’anno della svolta. Qualcuno si trasferirà in un altro luogo per soddisfare le proprie ambizioni.

Capricorno: La bella notizia del 2021 è che lo chiuderete con Giove nel vostro segno e darete inizio ad un periodo più fertile e propizio, ma prima bisognerà far fruttare quanto sarete riusciti ad ottenere entro l’autunno del 2021, proteggendo lavoro e privato. La salute non dovrà essere posta in secondo piano. Chi ha problemi di salute dovrà fare attenzione, anche perché Giove fino al 2 dicembre sarà in Sagittario ed occuperà il vostro settore 12°, campo che oltre agli altri significati rappresenta per l’appunto la salute. .

Acquario: Aumentano le amicizie, i contatti di lavoro ed il giro di affari. Giove favorisce i viaggi, le conoscenze, i flirt e l’inizio di un amore. Le coppie si avviano ad una trasformazione, le rivoluzioni accadranno in famiglia o per la casa. Il 2021 sarà un anno rivoluzionario. Gli anni passati sono stati duri e se siete riusciti a superare le prove, lo dovete al fatto che appartenete ad un segno innovatore, volto al futuro.

Pesci: Si può cambiare la propria esistenza, ma si deve abbandonare ciò che non appaga e non è più utile alla vita presente e soprattutto futura. Il 202o per molti Pesci, soprattutto giovani, è stato un anno di crescita, di rinnovamento con Giove favorevole fino a novembre e chi ha dato vita ad un progetto lo porterà avanti nel 2021; per quanto a volte possa confondersi, i progressi ci saranno. Perciò, chi ha avuto la capacità di svecchiare la propria immagine e quella dell’attività lavorativa, riceverà da Giove gli onori dovuti.

Condividi!