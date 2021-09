Ariete ♈

Settimana da stare calmi, fate provviste di camomilla… scherzavo, ma come Pulcinella che scherzando… allora sia il sole ma soprattutto Marte sono di transito in opposizione, soprattutto ora alla prima decade, quindi energia a fasi alterne, scontri verbali e tensione. Per voi così irruenti può essere un percorso a ostacoli, siate concilianti, potreste stressarvi inutilmente. Distraetevi.

Toro ♉

È da molti mesi che siete in tensione, specialmente i nati a metà del segno. Ma tutti i pianeti lenti sono retrogradi e quindi non particolarmente influenti. Solo Plutone è alleato dormiente della terza decade. Troppo poco. È un periodo piuttosto grigio, Venere è in opposizione, e pochi sono i pianeti a favore, sempre secondo la tradizione astrologica, quindi state tranquilli a casa e aspettate momenti più belli. Voi siete maestri di pazienza è tempo di procedere con calma e cautela. Ottimo metodo.

Gemelli ♊

Cominciate la settimana con la luna che porta curiosità e contatti… poi tutto è favorevole per voi. Sole e Marte in Bilancia vi danno idee e energia da vendere, sarete invitati ovunque e pieni di iniziative. Favorite le libere professioni e gli artisti. Grazie a Giove e Saturno in Acquario anche i progetti a lungo termine, lavorativi o sentimentali che siano. Siate pronti. Approfittate di un momento così favorevole.

Cancro ♋

Cari cancro, come me, abbiamo solo Venere alleata. Sole e Marte in Bilancia ci mettono i bastoni tra le ruote… non è facile trovare le soluzioni ai problemi. Spesso siamo confusi e tristi. Lavoriamo di astuzia, facciamo una resistenza passiva, arte di cui siamo maestri! Tra non molto, quando il grosso del cielo si concentrerà in scorpione, saremo più avvantaggiati. I nati nel mezzo del segno, se sono inquieti, non diano troppo conto a urano…

Leone ♌



Questo è un periodo dove veramente dovrete dimostrare chi siete! E combattere proprio come Napoleone, leone come voi, che studiava a tavolino la strategia migliore per la guerra. Non è un momento di pace… tutto deve essere guadagnato a caro prezzo, ma se riuscite, sarà un grande risultato. Poco del cielo è a vostro favore, ma per fortuna nel ciclo delle orbite il sole e Marte di transito nella Bilancia vi dovrebbero proprio dare la giusta energia per la lotta. Quindi fate sapere al mondo chi siete. Mercurio sostiene i nati nella terza decade. Ottime idee e opportunità.

Vergine ♍

Periodo tranquillo e costruttivo, proprio come piace a voi. Venere è favorevole nello scorpione, Plutone pure e urano dal toro… magari può ritornare un amore dal passato o magari un incontro magico, terza decade favoritissima… poi navigate in acque tranquille, quindi tutto sommato un buon momento da vivere. I nati nel mezzo del segno, se sono inquieti, non diano troppo conto a Urano.

Bilancia ♎️

Tutto il cielo vi è propizio. Potrei concludere qui. Incredibile, a meno di eccezionali casi, tutti sono eccezionalmente sostenuti. È il momento per sposarsi, cambiare casa, trovare lavoro. Tutto è possibile. E poi, avete anche l’energia e la forza per farlo! Molti di voi stanno facendo grandi cambiamenti nella loro vita. Approfittate di questo momento.

Scorpione ♏

Tutto sommato un cielo sereno e proficuo. Venere vi sta dando dei bei momenti, molto passionali,voi che siete i più sensuali dello zodiaco… in fondo i blocchi che vi causano Giove e Saturno dall’acquario dovreste essere riusciti a gestirli, visto che è un po’ che vi ostacolano. Magari stanno facendo perdere tempo ai vostri progetti. Tra poco mercurio vi darà una mano con il suo transito, aiutandovi con mente lucida e buone intuizioni.

Sagittario ♐

Anche voi siete ben protetti dal cielo planetario. Forza, decisione e intraprendenza,se ce ne fosse bisogno, per programmare nuovi viaggi e nuove avventure. Giove e Saturno sostengono le scelte importanti della vita, Marte e sole transitando in Bilancia vi sostengono. Solo la luna vi può essere un po’contro, ma è una sensazione passeggera, appunto è lunatica…

Capricorno ♑

Voi siete il segno più serio dello zodiaco, non prendete nulla alla leggera, ma non dovete preoccuparvi più del dovuto. Ci sono momenti che bisogna aspettare che passino… Venere è favorevole, ma pochi altri lo sono. Marte e il sole vi rendono tesi e pronti alla reazione, siate cauti. La terza decade è coinvolta da un transito di Plutone, molto complesso. Sono appoggiati da urano, ma purtroppo tutti i pianeti lenti sono ancora retrogradi. Aspettiamo un po’ per prendere decisioni.

Acquario ♒



Gli acquari hanno contemporaneamente Giove e Saturno… i nati nella terza decade si stanno ingrassando… e anche la loro vita sta avendo nuove opportunità. I nati nella seconda hanno Saturno, e stanno velocemente maturando , spesso controvoglia! Ma tutti questa settimana sono rianimati da Marte e sole che dalla Bilancia vi danno idee, energia e carica per cominciare nuove avventure. Solo Venere vi è ostile, amori effimeri, ma il transito è rapido.

Pesci♓️



Il periodo è assolutamente buono, non ci sono pianeti che vi ostacolano, anzi. Venere in scorpione vi aiuterà nella cosa che più vi sta a cuore: i sentimenti. Poi quando anche sole e Marte ora indifferenti , entreranno in scorpione sarete veramente in forma e vincenti. In genere aspettate di essere conquistati… potreste diventare più intraprendenti e quindi stupire chi vi circonda. I nati nella terza decade sono un po’ confusi da Nettuno, riflettano bene prima di agire.