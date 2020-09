Oroscopo del mese di Paolo Fox: i segni fortunati a OTTOBRE 2020

Ci stiamo avviando ormai verso l’ultima parte di questo 2020 che molti avrebbero desiderato migliore. Cosa aspettarsi nella fase conclusiva? Scopriamolo con le previsioni dell’astrologo Paolo Fox del mese di ottobre estratte dal suo libro “Oroscopo 2020” e dalle anticipazioni fornite dai media.

Ariete: Sarà un mese ricco di sfide professionali, anche se potreste trovarvi spesso a dover fare i conti con alcune pretese eccesive dei vostri superiori. Soprattutto a metà mese potrebbero verificarsi polemiche e tensioni. In amore potrebbero nascere storie interessanti ed intriganti ma non vorrete impegnarvi seriamente preferendo rapporti fugaci e molta leggerezza. Le coppie stabili non avranno grandi problemi se però eviteranno le trasgressioni e i tradimenti.

Toro: State molto attenti all’aspetto finanziario, non esagerate con le spese. Cercate di evitare anche polemiche sul lavoro avanzando rivendicazioni eccessive. Ottobre vi darà la forza per rompere con tutte quelle situazioni che vi pesano e che non vi lasciano tranquilli. In compenso però sarà il mese ideale per fare progetti di coppia, legati al matrimonio o alla convivenza. Ad ogni modo sarete carichi di energia e questo vi aiuterà ad affrontare le avversità con fiducia.

Gemelli: In questi ultimi mesi del 2020 avrete la possibilità di sistemare le vertenze che vi siete trascinati fino ad oggi e se avete avuto delle difficoltà economiche potrete tornare a tirare un sospiro di sollievo. Per quanto riguarda la vita sentimentale potranno resistere soltanto le coppie stabili, mentre quelle in crisi da tempo faranno molta fatica a restare unite. Dal punto di vista della salute se state facendo delle cure dovrete attendere ancora per avere i benefici sperati.

Cancro: Dovrete stringere ancora i denti in questo mese, perché vi troverete a fare i conti con problemi di lavoro e spese inattese che potrebbero scombinare le vostre finanze. Tenete duro, perché la fase nera per voi sta per finire e presto potrete sperare in una svolta significativa dal punto di vista professionale. Va bene l’ambito sentimentale, gli amori non avranno difficoltà a sbocciare, a patto però che abbiate la persona al vostro fianco. Evitate gli amori a distanza.

Leone: Preparatevi a lottare da veri leoni. Sul posto di lavoro dovrete fronteggiare tante situazioni ostili, tanti nemici che tenteranno di ostacolare il vostro lavoro e la vostra riuscita. Evitate di cadere nelle facili provocazioni, non lasciatevi trascinare nelle polemiche. Anche l’amore sarà travagliato perché risentirà molto delle tensioni lavorative. Cercate di non sprecare l’energia che avete per coltivare risentimenti o vendette, usatela invece per prevenire le mosse avversarie.

Vergine: Se sarete pazienti e soprattutto disponibili con i vostri superiori avrete la possibilità di veder realizzato un progetto di lavoro su cui avete investito da tempo. Ma non dovrete mostrarvi troppo insistenti, dovrete portare avanti tutto con grande diplomazia. In amore ci sono buone notizie, perché finalmente avrete la possibilità di incontrare una bella persona e quindi costruire una grande storia destinata a durare nel tempo e a rafforzarsi da qui a fine anno.

Bilancia: Vi state avvicinando alla fine dell’anno e questo vi consentirà di veder andare in porto progetti che avete faticosamente costruito da gennaio ad oggi, ma che fino ad ora hanno subito rallentamenti e stop a causa di una serie di intoppi burocratici o finanziari. Per quanto riguarda l’amore è il momento di pensare al futuro mettendo in cantiere progetti matrimoniali, specie se si è superata una brutta crisi. Buone prospettive anche per i single in cerca dell’anima gemella.

Scorpione: Vi aspettano grandi impegni lavorativi e nuove responsabilità ma dovrete stare molto attenti agli aspetti economici. Gestite con grande prudenza le vostre finanze, evitando di spendere soldi in spese superflue e non strettamente necessarie. Per i single ci sarà possibilità di piacevoli incontri nei weekend, specie dopo il 10, mentre le coppie in crisi troveranno la forza di scrivere la parola fine e voltare pagina. Sarà anche facile trovare accordi in caso di separazione.

Sagittario: Ci sono ottime prospettive in campo lavorativo e professionale. Avrete la possibilità sia di realizzare un progetto ma anche di ricevere una proposta lavorativa molto allettante. Sarà anche possibile sbloccare una vertenza burocratica ferma da tempo. In ambito sentimentale nessun problema per le coppie stabili fondate sulla fedeltà, mentre dovranno attendersi forti tensioni quelle in cui uno dei due ha una storia parallela e tradisce. Le trasgressioni non pagano.

Capricorno: Ottobre porterà novità in campo lavorativo ed economico ma se sarete capaci di mediare e di non entrare troppo in conflitto con i vostri superiori, specie se sapete che sono poco propensi ad accettare le vostre rivendicazioni. Meglio agire con diplomazia aggirando l’ostacolo con astuzia. In campo sentimentale ci sarà grande disponibilità a superare divergenze nella coppia e a mettere in piedi progetti matrimoniali o di convivenza in vista del prossimo anno.

Acquario: In questo mese dovrete valutare molto a fondo certe novità che si presenteranno in campo lavorativo, nuove proposte o iniziative, evitando di limitarvi ad un esame approssimativo e superficiale dei vantaggi che potrebbero derivare. Prestate molta cura in particolare alle questioni finanziarie. In amore smettete di essere troppo perfezionisti e di cercare l’amore impossibile, la persona giusta che vorreste ritagliata su misura per voi. Le coppie stabili sono pronte a sposarsi.

Pesci: Sul fronte lavorativo ottobre sarà un mese di grandi opportunità, proficuo sotto diversi aspetti legati soprattutto alla formazione. Dovrete però prestare attenzione alla salute evitando soprattutto stress eccessivo derivante da un troppo impegno superiore alle effettive necessità. In amore c’è voglia di relazioni occasionali e di leggerezza, quindi attenti a non prendere troppo seriamente una storia che potrebbe nascere in modo del tutto imprevedibile.

