Scontro social Zangrillo-Lucarelli su Berlusconi. Le reazioni web

Silvio Berlusconi ha fatto litigare pesantemente il professor Alberto Zangrillo e la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli.

Il medico del San Raffaele ospite a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, riferendosi allo stato di salute del leader di Forza Italia ha affermato che probabilmente “a marzo o aprile sarebbe morto”. La carica virale rilevata dal tampone di Berlusconi era infatti altissima, ma a detta di Zangrillo molto meno aggressiva di come lo sarebbe stata a marzo quando l’ex premier difficilmente ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

Selvaggia Lucarelli su Twitter ha così commentato le parole del medico: “Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne col caz***”.

Dichiarazioni che Zangrillo non ha affatto gradito replicando via social: “Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di Lei”.

Insomma uno scontro a distanza molto violento nei toni e che naturalmente non ha mancato di dividere anche il web.

Ecco le reazioni social

Sto cercando le competenze medico-scientifiche della Lucarelli da qualche parte ma non le trovo.

Qualcuno mi aiuta? — Ozymandias (@Mr_Ozymandias) September 11, 2020

blockquote class=”twitter-tweet”>

Professore, non finga di non capire, la sua risposta è inconferente. Nessuno ha attaccato medici e infermieri. E converrà che anche a marzo un paziente come Berlusconi non avrebbe risentito in alcun modo del sovraffolllamento delle terapie intensive.

— Paola (@paolarestaino) September 10, 2020

Non avete capito voi. Quello della Lucarelli è un offesa bella e buona a tutti i medici — Popo (@Popo30014661) September 11, 2020

La Lucarelli forse cerca visibilità ma SICURAMENTE Berlusconi avrebbe trovato posto in intensiva contrariamente a molti anziani che non hanno potuto.

Se nega questo, preghi per se che ne ha più bisogno.

Questo senza voler denigrare l’onestà dei medici sul campo. — matematico65 (@matematico65) September 11, 2020

La Lucarelli ha solo detto la verità — Dagan (@zvika16927257) September 11, 2020

Mi devo essere persa il momento esatto in cui Selvaggia Lucarelli è diventata medico, epidemiologa e statista in un colpo solo, tanto da sentire il dovere di sentenziare sul covid ogni giorno. — vlntdchr (@vltndchr) September 10, 2020

Condividi!