Trailers FilmFest 2020 – A Milano dal 7 al 9 ottobre 2020 la diciottesima edizione

Si tiene a Milano, per il quinto anno consecutivo e in versione online, causa Covid-19, dal 7 al 9 ottobre 2020, la diciottesima edizione del Trailers FilmFest. Il festival, diretto da Stefania Bianchi non mancherà di proporre – online – incontri con i professionisti della comunicazione del cinema e premierà i migliori trailer della stagione cinematografica e prevede, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti le premiazioni, venerdì 9 ottobre, in una serata dal vivo presso il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, che si concluderà con la proiezione del film vincitore del Premio Rivelazione dell’anno.

Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2019/20. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal comitato del festival, saranno votati da una giuria di qualità, che sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Inoltre, il Miglior Trailer del pubblico, che sarà assegnato dal voto online del pubblico. Ai premi per i migliori trailer della stagione, il festival affiancano anche il Premio Miglior Poster, il Premio al Miglior Booktrailer, il Premio al Film Rivelazione e il Premio al Miglior Pitch Trailer per l’idea di un film da realizzare.

Il pubblico potrà votare online dal sito www.trailersfilmfest.com fino al 25 settembre il Miglior Booktrailer tra i dieci selezionati e fino al 28 ottobre il Miglior Poster. Dal 23 settembre sempre online sarà possibile visionare i Pitch Trailer in gara, che saranno giudicati da una giuria di esperti del settore. E, dal 25 settembre, sarà inoltre possibile per il pubblico votare, fino al 2 ottobre, il Miglior Trailer cinematografico della stagione. Le dirette online del festival prevedono i saluti del direttore artistico, gli incontri con le giurie del festival e con un distributore, ma anche incontri online su come realizzare un trailer per il cinema e un poster cinematografico, per concludere con l’intervento del regista del film che sarà premiato come Rivelazione dell’Anno.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

Trailers FilmFest 2020 è prodotto da Seven, iniziativa realizzata con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo – MIBACT, Consiglio Regionale della Lombardia, Istituto Luce Cinecittà e con il patrocinio di: Regione Lombardia, Comune di Milano.

Condividi!