Scuola. Sindacati: assemblea e incontri per rinnovo del contratto. E sul Covid problemi irrisolti

“Una fase di intensa iniziativa, che prevede un piano ampio di assemblee per il più ampio coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori”. Questo il prossimo obiettivo dei sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams, che hanno riassunto in un documento le loro richieste da discutere e successivamente da consegnare al ministro della scuola, Azzolina. Le proposte in discussione sono a sostegno di una: “piattaforma che a partire dal confronto sulle più immediate emergenze orienterà le azioni sindacali nelle interlocuzioni col Governo e le forze politiche sulla prossima legge di bilancio e in vista del rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro”.

I contenuti del documento sono stati in gran parte oggetto anche della conferenza stampa svoltasi mercoledì nella quale largo spazio hanno avuto le problematiche legate alla gestione dell’emergenza Covid 19. “Una situazione”, scrivono criticamente i dirigenti sindacali, “nella quale sono mancate finora reali occasioni di confronto con l’Amministrazione, mentre permangono irrisolte molte delle criticità con cui le scuole sono costrette a misurarsi in un contesto quanto mai difficile e complesso”. C’è invece un avvio di discussione sul rinnovo dei contratti, spiraglio che i sindacati giudicano positivamente.

“Nel frattempo sono finalmente giunte le convocazioni sollecitate dai sindacati di categoria e dalle stesse confederazioni”, ricordano Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams, “per il contratto integrativo sulla didattica a distanza, a seguire quelli sulla legge di bilancio 2021 e la gestione dell’emergenza con la Ministra Azzolina, il 28 ottobre, e l’attivazione del Tavolo nazionale previsto dal Protocollo sicurezza del 6 agosto scorso”.

Condividi!