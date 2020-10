Confindustria. Paesi dell’Unione per il Mediterraneo, Barbara Beltrame Giacomello eletta presidente del BusinessMed

Sarà alla guida del BusinessMed per il triennio 2020-2023. A indicare ed eleggere Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione, è stata l’assemblea straordinaria della confederazione tenuta il il 20 ottobre.

Fondata nel 2002, l’Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises, riunisce ventidue confederazioni imprenditoriali dei paesi membri dell’Unione per il Mediterraneo ed è il “principale rappresentante regionale del settore privato” di cui sostiene lo sviluppo nel bacino di riferimento.

Barbara Beltrame succede all’algerina Saïda Neghza e, nel corso del suo mandato, sarà affiancata da due vicepresidenti, l’egiziano Tarek Tawfik – Fei, Egitto, e i turchi Bedii Can Yücaoğlu e Tusiad/Tisk, che completano la squadra di Presidenza. “Durante l’Assemblea”, informa una nota di Confindustria, “svoltasi in modalità online alla presenza delle organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale di 12 Paesi dell’area Mediterranea, la Confindustria maltese – Mea e quella libanese – Ali e Ccia, sono entrati a far parte del nuovo consiglio direttivo di Businessmed”.

Tra i progetti dei paesi dell’Unione per il Mediterraneo quello dello sviluppo sostenibile e degli scambi commerciali e integrazioni culturali.

“Tra i temi chiave dell’Assemblea”, ricorda Confindustria, “l’importanza del multilateralismo e della cooperazione internazionale ed il rinnovato impegno delle ”Confindustrie” del Mediterraneo nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l’integrazione Euro-Mediterranea”.

