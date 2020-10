Oroscopo di NOVEMBRE: viaggio di Simon and the stars nel nuovo mese

Ecco alcuni estratti delle previsioni del mese di novembre ricavati dal libro “L’oroscopo 2020, il giro dell’anno in 12 segni” di Simon and the stars, astrologo molto amato dal web e con un sito di previsioni astrologiche molto seguito su cui potrete leggere le previsioni complete. (LEGGI QUI)

Ariete: Il mese di novembre vi sarà molto utile per fare il punto della situazione in amore, con la possibilità di riconsiderare anche un’ex che avete lasciato e che potrebbe tornare a girarvi intorno. Per quanto riguarda l’ambito professionale dovrete lavorare senza scadenze prefissate, quindi datevi da fare ad elaborare progetti di lungo respiro.

Toro: Potreste iniziare il nuovo mese cambiando idea su una relazione sentimentale, un rapporto da consolidare, un’amicizia da recuperare, un lavoro da iniziare. Insomma, potreste rivedere molte delle vostre certezze. Per quanto riguarda il lavoro novembre sarà un periodo da sfruttare, perché ricco di interessanti prospettive ed occasioni.

Gemelli: Sarà bene sfruttare i primi giorni per rimettervi in piena forma, curando soprattutto la salute ed il corpo. Rilassatevi e magari evitate di concedervi troppo ai piaceri della tavola pensando seriamente ad una buona dieta. Il mese sarà poi molto proficuo per le coppie che desiderano fare progetti seri, fissando la data delle nozze o scegliendo la convivenza.

Cancro: Sul fronte lavorativo potreste iniziare novembre con qualche discussione, anche piuttosto tesa, con un collega o con il vostro superiore. Colpa forse di un progetto non andato a buon fine. Fate attenzione, perché tutto il mese in realtà rischia di essere dissonante e di crearvi problemi sia in ambito sentimentale che professionale.

Leone: Il mese comincia all’insegna delle novità in campo lavorativo. Un cambiamento inaspettato e soprattutto inatteso potrebbe obbligarvi a prendere delle decisioni importanti o a rivedere i vostri obiettivi. Dopo il 9 novembre inizierà un periodo positivo per tentare delle riconciliazioni sia con il proprio partner o anche con un amico con cui si è litigato.

Vergine: Novembre mese ottimo per le trattative. Diciamo che sarete molto agevolati se dovrete concludere affari, siglare accordi e contratti o convincere una persona a darvi fiducia nell’esecuzione di un progetto o in qualche buon investimento. Merito anche vostro che avete imparato un linguaggio comunicativo nuovo ed efficace che vi permette di fare colpo sugli altri.

Bilancia: I primi giorni del mese si annunciano positivi per chi è intenzionato a movimentare i soldi, fare investimenti, o buttarsi sull’acquisto di un immobile. Stare fermi non serve, se avete delle prospettive meglio sfruttarle. Inoltre verso la metà del mese avrete anche l’opportunità di riallacciare contatti con una persona che pensavate non essere interessata a voi.

Scorpione: Periodo positivo nel campo degli affari, sarete avvantaggiati nell’ambito di trattative o accordi di varia natura. Poi però se vorrete ottenere risultati durante tutto il mese dovrete parlare chiaro con tutti e mettere nero su bianco le vostre intenzioni, senza trucchi o sotterfugi che possano farvi apparire poco convincenti e inaffidabili.

Sagittario: Sul lavoro dovrete subito fare i conti con una novità che, seppur piacevole, vi costringerà comunque a rimettere ordine nella vostra vita e a rivedere parte delle vostre priorità. Attenti alle nuove amicizie, potrebbero sembrarvi irrilevanti, invece in una di queste potrebbe nascondersi la chiave di volta per un cambiamento a 360 gradi.

Capricorno: I primi giorni del nuovo mese potreste conoscere una persona nuova e magari iniziare con lei una relazione. Vi stancherete di essere single e riscoprirete i piaceri della coppia. Invece per le coppie di lunga durata novembre potrebbe essere un mese piuttosto turbolento soprattutto perché sarà molto difficile far coincidere le proprio esigenze con quelle del partner.

Acquario: Il nuovo mese vi metterà subito davanti a possibili ed inattesi cambiamenti in famiglia che potrebbero anche rimettere in discussione lo stato di certi rapporti. Tuttavia dovrete cercare di non essere troppo frettolosi e drastici nelle scelte, meglio attendere la fine del mese per fare il punto della situazione.

Pesci: Preparatevi a ricevere una chiamata inaspettata già nei primi giorni e che potrebbe mettervi di fronte ad una novità. Potreste trovarvi nella condizione di dover prendere decisioni molto delicate ma di estrema importanza per il vostro futuro. Se avete un serio problema di lavoro, dopo il 10 si presenteranno delle buone soluzioni.

Condividi!