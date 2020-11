THE ICED HUNTER di David Cancila arriva sul sito della CG Entertainment

E’ disponibile in Dvd, in digitale sia in vendita che a noleggio, su www.cgentertainment.it, oltre che nei migliori store ‘The Iced Hunter‘, lungometraggio indipendente fantasy-horror scritto, diretto e montato da Davide Cancila. Il film è interpretato da Ivan King, interprete del protagonista Tsayd Qerach, il cacciatore di ghiaccio, quindi Alex Lucchesi (il mentore Rafael), Alessio Cherubini (Alexei) e Federico Mariotti(Valus). Il film si avvale delle musiche di Marco Barone, dei costumi di Maison Bizzarre e degli effetti speciali e trucco di Crea FX. Vincitore del prestigioso Premio Best Bizzarre all’Optical Theatre Festival e dei premi come Miglior Film e Miglior Attore (ad Alex Lucchesi) al Tuscany Web Fest, ‘The Iced Hunter‘ conferma il talento di Davide Cancila, uno tra i più interessanti nuovi autori del cinema di genere Made in Italy.

Un alone di mistero avvolge il cacciatore di ghiaccio. Non si tratta di un normale essere umano e i suoi ricordi sembrano affiorare da una vita passata, dove Rafael, il suo mentore, gli insegnava a utilizzare i suoi poteri. Ma non è solo il suo passato a inseguirlo, ma anche la terribile setta dei “Domini Lupi” è sulle sue tracce, e porta con sé un infernale segugio…

Davide Cancila ha collaborato ai progetti collettivi “After Midnight” e “After Midnight 2 – The Evil building”, vincendo il Premio per il Miglior Soggetto nella categoria Horror e thriller al FIPILI Horror Festival nel 2017 per il corto “I nostri bei sabati sera”. ‘The Iced Hunter‘ è il suo lungometraggio d’esordio.

