Fedez e la beneficenza in Lamborghini: le critiche e l’ironia social

Fedez di nuovo nell’occhio del ciclone per un’altra iniziativa di beneficenza che è stata oggetto di diverse critiche.

Il rapper milanese infatti ha deciso di vestirsi da Babbo Natale e di andare in giro per la città a consegnare pacchetti con 1000 euro in contanti per cinque persone in difficoltà economiche. L’iniziativa è nata su Twitch, dove Fedez ha indetto una raccolta fondi natalizia per donare soldi a cinque persone di Milano: un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario della Croce Rossa. Le persone cui destinare le somme sono state selezionate dai fan dell’artista.

Solo che la consegna è avvenuta a bordo di una Lamborghini fatto questo che è stato considerato uno schiaffo alla beneficenza.

A scendere in campo ancora una volta è stata l’immancabile blogger, giornalista ed influencer social Selvaggia Lucarelli che ha scritto: “Fino a un certo punto è stato bello, adesso questa spettacolarizzazione della beneficenza comincia ad essere un po’ disturbante”.

Del resto solo pochi giorni fa, il rapper e la moglie Chiara Ferragni avevano ricevuto l’Ambrogino d’Oro, prestigioso riconoscimento consegnato dal Comune di Milano in occasione della festa di Sant’Ambrogio con queste motivazioni: “”Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città”.

Fedez non è rimasto in silenzio e ha replicato: “”In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare. La mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Mi dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa che è a fin di bene io non voglio esimermi dal farlo. Lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo è il problema”.

E come hanno reagito i social? Hanno apprezzato l’iniziativa di Fedez o l’hanno ritenuta inopportuna e propagandistica come la Lucarelli?

Appunto perché ha una #Lamborghini #Fedez si può permettere di regalare 1000 euro. Ma siete invidiosi, ma fatevi un kilo e mezzo di c….vostri — Emidio (@S_Emi_Dio) December 15, 2020

Io piuttosto che della consegna in Lamborghini, mi indignerei più del fatto che i soldi donati erano stati raccolti da suoi fan invece che da lui 🤔#fedez — Eterno Asociale (@EternoAsociale) December 15, 2020

#Fedez la beneficenza non si pubblicizza e farlo con una Lamborghini ricorda le brioches di Maria Antonietta — Gianna_ci (@Giannaci1) December 15, 2020

@Fedez criticato per il suo gesto in #Lamborghini ? Ma cosa c’è di più natalizio di un Babbo Natale tatuato che distribuisce soldi col macchinone? Alzi la mano chi avrebbe voluto incontrarlo. #ipocriti — Lasmilla (@Lasmilla04) December 15, 2020

Ma a quelli che la beneficenza l’hanno ricevuta ci saranno rimasti male che #fedez era in Lamborghini? — annika (@annikaG14) December 15, 2020

