Diretta live Ministro Vincenzo Spadafora – presentazione della piattaforma GIOVANI2030

Giovedì 17 dicembre alle ore 19:00, in un incontro di condivisione e confronto dedicato ai ragazzi, il Ministro Vincenzo Spadafora presenterà in diretta live il sito di avvicinamento alla piattaforma che sarà on-line a marzo 2021.

GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni.

Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore per tutti.

GIOVANI2030è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da cogliere per crescere.Èun luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire.

GIOVANI2030 è già on-line in anteprima su www.giovani2030.it.

Giovani si nasce, Grandi si diventa. Insieme!

Segui la diretta live del Ministro suwww.giovani2030.it.

Seguici sui canali social: Facebook Giovani2030 e Instagram @giovani.2030.

Condividi!