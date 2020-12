Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, augura buone feste con LETTURE SOTTO L’ALBERO, a cura di Roberto Gandini, un video-collage inedito che raccoglie letture integrali drammatizzate di testi di Gianni Rodari che abbiano come tema le festività e il loro clima gioioso, per raggiungere tutti anche a distanza.

La performance, realizzata con la partecipazione degli attori della Piccola Compagnia, verrà trasmesso da remoto durante le feste sulle pagine social del Teatro di Roma e del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli in due imperdibili appuntamenti giovedì 24 e giovedì 31 dicembre (ore 16).

Sotto l’albero di Natale, allestito sulla scena, troveremo così le letture delle fiabe e filastrocche di Gianni Rodari, che continuano ad affascinare il pubblico di ogni età con l’ironia, la fantasia e la capacità di immaginare un mondo migliore, soprattutto durante le festività natalizie, e che possono contribuire a educare la mente. I giovani attori della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli trasferiscono dalla pagina scritta ai canali virtuali una selezione di letture rodariane, tenute insieme dallo spirito delle Feste, dando voce a un caleidoscopio di storie e personaggi: Il mago di Natale, All’ombra di un albero di Natale, L’ospite, Voglio fare un regalo alla Befana, Lo zampognaro, Allarme nel presepe, Perché papà mi promette tanti giocattoli se è vero che ha pochi soldi, Filastrocca di Capodanno.

Tessere e frammenti di un suggestivo mosaico di brani dello scrittore di Omegna sul tema del Natale, del Capodanno, dell’Epifania: atmosfere e momenti di magico incanto che la regia di Roberto Gandini, con musica di Roberto Gori, esalta per raccontare storie di ottimismo e felicità, ma anche di solidarietà fra gli uomini e di attenzione alle persone e ai diritti dei più piccoli. «Dal 2015 la Piccola Compagnia del Piero Gabrielli, durante il Natale, dà appuntamento ai bambini romani con lo spettacolo “L’albero di Rodari”. Quest’anno, vista l’impossibilità di accoglierli in presenza al Teatro Argentina, si è deciso di rispettare questo appuntamento, registrando un video con le “Letture sotto l’albero”, che saranno trasmesse sui canali social del Teatro di Roma e (TdROnline) durante le feste – dichiara Roberto Gandini – L’ottimismo fantasioso e concreto di Gianni Rodari, è il modo migliore per concludere questo difficile 2020».

Ecco il programma e calendario delle Letture sotto l’albero

Giovedì 24 dicembre 2020, ore 16

Prima parte:

– Raccontare a Natale – canzone di Roberto Gori e Roberto Gandini

– Il mago di Natale – da filastrocche in cielo e in terra

– Voglio fare un regalo alla Befana – da Il secondo libro delle filastrocche

– Perché papà mi promette tanti giocattoli se è vero che ha pochi soldi – da Il libro dei perché

– Allarme nel presepio – da Tante storie per giocare

Giovedì 31 dicembre 2020, ore 16

Seconda parte:

– Raccontare a Natale – canzone di Roberto Gori e Roberto Gandini

– Lo zampognaro – da Filastrocche in cielo e in terra

– All’ombra di un albero di Natale – da Fiabe lunghe un sorriso

– L’ospite – da Il secondo libro delle filastrocche

– Capodanno – Filastrocche in cielo e in terra.

