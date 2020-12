Regalo di Natale? Ecco la mascherina che ci protegge e sconfigge il Covid

In questo Natale, vissuto in emergenza e all’insegna delle restrizioni provocate dalla pandemia di Covid c’è però una novità davvero interessante. Si tratta di una mascherina in tessuto di poliestere e cotone per la copertura delle vie respiratorie in grado di sconfiggere il virus.

A produrla è la Sessant8 Work Service azienda specializzata nella fornitura di abiti da lavoro, dispositivi di protezione, attrezzature commerciali e industriali.

Le nuove mascherine si possono lavare, disinfettare e riutilizzare senza perdere la loro efficacia. Il nuovo tessuto virucida e battericida viene usato per la produzione di dispositivi di protezione individuale.

La mascherina è certificata come dispositivo medico classe I (C E) ha un’attività antivirale in conformità con le normative ISO ed elimina il virus nell’arco di 2 ore.

I prodotti realizzati con questo tessuto sono già disponibili per i privati, per le attività commerciali e industriali, per i dipendenti delle aziende., per il personale sanitario e parasanitario.

Notizie più dettagliate sono disponibili sul sito dell’azienda (Clicca Qui) Per chi fosse interessato all’acquisto può telefonare al numero 06/86761339.

Insomma, se in questo Natale non sai cosa regalare ad una persona cara, ad un parente o ad un amico, ecco il regalo più adatto al periodo che stiamo vivendo, specie se si tratta di medici, infermieri, operatori del comparto sanitario, lavoratori costretti a stare a contatto quotidianamente con il pubblico e quindi più esposte al rischio contagio.

