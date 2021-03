festadelladonna: il “direttore” Venezi e il suo schiaffo al conformismo

Auguri donna vera . A proposito del direttore d’orchestra Beatrice Venezi, la bellissima e bravissima maestro.

Lei vuol essere chiamata direttore. Glielo lasciamo fare o dobbiamo obbedire a qualche obbligo che non esiste? Non c’e il dovere costituzionale, n√© legale, di chiamarla direttrice. A lei piace direttore, salire nel posto che √® sempre stato di un uomo e farsi chiamare con il titolo che lui usava, secondo molte √® assai pi√ļ paritario. E comunque sono opinioni. Finch√® saremo libere di esprimere opinioni saremo libere, forse la gente oggi non si rende conto di questo.

Ecco la strada.

Una personalit√† troppo sua e troppo piena del suo s√©, agli occhi dei sacri sacerdoti del conformismo anche oggi fa paura. Ha solo cambiato forme il conformismo, ma √® sempre la stessa dittatura. Tu, donna, devi stare o di qua o di l√†. Devi essere come ti vogliono gli altri o le altre (perch√® il problema √® a 360′).

Beh, auguri a tutte le donne che decidono liberamente dove stare, che idee avere, chi essere, come esprimersi al meglio. Che la forza sia sempre con voi.

Vi lasciamo tutti gli apotostrofi, le a e le o, anche i fiori ma dateci il diritto a lavorare, a uno stipendio equo, il diritto alla malattia, alla pensione etc. La sostanza, altrimenti la forma non basta. √ą una presa in giro.

