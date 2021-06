I costi dell’aborto dal 1978 ad oggi: VIDEO

Dopo 42 anni e quasi 6 milioni di bambini abortiti in Italia è stato presentato nelle settimane scorse il Primo rapporto sui costi di applicazione della legge 194/1978. Si tratta di un dossier molto dettagliato e articolato frutto del lavoro di uno staff composto da economisti, medici e giuristi, con il patrocinio della SIBCE (Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici), dell’AIGOC (Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici), della Fondazione Il Cuore in una Goccia, e di Pro Vita & Famiglia,

Lo Speciale avava intervistato in proposito Francesca Romana Poleggi, docente di Discipline giuridiche ed economiche, direttore editoriale del mensile Notizie Pro Vita & Famiglia, che ha collaborato alla stesura del rapporto che ci aveva illustrato come la spesa pubblica impiegata nel campo dell’aborto sia stata fra le le più inutili e improduttive degli ultimi quarant’anni (LEGGI QUI).

Vi proponiamo adesso un VIDEO con una nuova intervista a Francesca Romana Poleggi realizzata da Radio Buon Consiglio che offre nuovi spunti interessanti legati ai costi esorbitanti degli aborti in Italia. Buona visione.