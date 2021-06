Insegnare il cinema nelle scuole. All’importante appello lanciato da Pierfrancesco Favino, l’Associazione Methexis Onlus risponde da tempo, realizzando attività di film literacy nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Si è infatti appena concluso il progetto “Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e Intercultura” (realizzato dall’Associazione Methexis) nel quadro dell’importante e ormai consolidato accordo tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dei beni Culturali che regola il Piano Nazionale Cinema per la Scuola.

Dal 9 dicembre 2020 al 19 maggio 2021 “Vedere per capire” ha coinvolto 2 regioni, Campania e Lazio, e 4 classi per un totale di 100 studenti delle scuole secondarie “IIS Luigi Einaudi” di Roma e “IIS Europa” di Pomigliano d’Arco. 21 incontri complessivi, in DAD e in presenza, per 24 proiezioni, alternando alle visioni e analisi di lungometraggi, documentari e cortometraggi, gli incontri e confronti con i registi delle opere per approfondirne le tematiche, i linguaggi e i processi creativi.

Il progetto la proposto 14 film selezionati in base ai temi del progetto: bullismo, identità di genere, immigrazione, 2° generazioni, amicizia e accettazione di se, e diversificati nell’approccio didattico in base agli indirizzi specifici delle scuole: Socio sanitario per la scuola Einaudi di Roma e Tecnico per la Grafica e Comunicazione per la scuola Europa di Pomigliano d’Arco. Hanno partecipato all’iniziativa i registi Phaim Bhuiyan, Margherita Ferri, Agostino Ferrente, Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, Alessandro Capitani, Gianluca Abbate, Lorenzo Latrofa, Alessandro Marano, l’esperto in comunicazione strategica Paolo Vocca, le psicoterapeute specializzate in adolescenza ed età giovanile Valentina Mellone, Anna Muscetta e Emma De Luca.

Il programma non si è mai fermato, nonostante la pandemia. Studentesse e studenti dei due istituti hanno studiato Cinema, hanno analizzato i film sotto il profilo dei contenuti e delle tecniche adottate, si sono confrontati in modo diretto con gli autori, hanno compreso la complessità dell’industria audiovisiva a cominciare dai numerosi e diversificati mestieri del cinema e sbocchi professionali che l’audiovisivo veicola, sono entrati in contatto con culture pressoché assenti dal panorama cinematografico ufficiale. Insegnare Cinema nelle scuole è una realtà grazie al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, espresso attraverso progetti di successo come quello realizzato dell’Associazione Methexis Onlus, e sostenuto convintamente dal corpo docente degli istituti coinvolti. Come hanno dichiarato i registi partecipanti “questa è una società che ha bisogno, ora più che mai di artisti, visionari, persone che sappiano offrire il loro punto di vista”, mentre psicologi ed esperti di comunicazione strategica hanno rivelato preziose informazioni a sostegno di una fruizione consapevole delle immagini “Capire le cose che ci circondano è la migliore preparazione per capire le cose che stanno al di là”. Vedere per capire è stato tutto questo, un percorso che ha donato moltissimo, in termini umani e tecnici, a tutti coloro che ne hanno preso parte: Studenti, docenti, tutor, ospiti e organizzatori.

Associazione Methexis Onlus è un’associazione no-profit il cui principale scopo è quello di promuovere i valori di solidarietà, dialogo, comunicazione e cooperazione tra i popoli attraverso il cinema. Da 26 anni organizza il MedFilm Festival di Roma, il festival più antico della Capitale, il primo in Italia dedicato alle cinematografie del Mediterraneo e da 19 anni il progetto Methexis, a forte vocazione formativa, rivolto a studenti delle scuole di cinema italiane, dei Paesi europei e mediterranei e ai detenuti degli Istituti di Pena sul territorio nazionale.