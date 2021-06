  La scuola tra metodo e innovazione, approfondimento a Digitale Italia

L’esempio del AIDR nel format web di Aidr

Come sta cambiando la scuola negli ultimi anni, in che modo l’uso delle nuove tecnologie può contribuire a sostenere il percorso formativo degli studenti? Come possono essere integrati gli strumenti digitali in classe? Questi i temi della puntata di Digitale Italia, il format web di Aidr. Ospiti del format: Manuela Conte, Capo Team Media Rappresentanza Italiana Commissione Europea e Giovanni Vicari, Direttore Generale Scuole Cefa. “Il progetto Re- Educo, promosso dalla Commissione Europea e che in Italia ha visto la partecipazione di oltre seicento studenti, si è posto due grandi obiettivi: da una parte colmare il gap esistente sul fronte delle competenze digitali, dall’altra formare i cittadini della società digitale – ha sottolineato nel corso del suo intervento Manuela Conte, Capo Team Media Rappresentanza Italiana Commissione Europea.” “Durante la pandemia – ha proseguito il direttore generale Scuole Cefa Giovanni Vicari, abbiamo dovuto giocoforza spostare le modalità di didattica online, nel futuro però potremmo integrare le diverse modalità di apprendimento per offrire ai nostri ragazzi un’esperienza diversa.”

Vedi la puntata qui https://www.aidr.it/la-scuola-digitale-metodi-e-innovazione-il-ruolo-del-progetto-re-educo/

Ascolta il podcast qui https://www.aidr.it/la-scuola-digitale-metodi-e-innovazione-il-ruolo-del-progetto-re-educo-podcast/