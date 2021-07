DON CITRUS: la nuova creazione di Emiliano Magurno, bar manager del Samanta 111

DRINK: DON CITRUS

INGREDIENTI:

45 ml Rum Don Papa

35 ml Cocchi Storico Vermouth di Torino

10 ml Acqua di Cedro ‘Diamante’

2 dash Angostura Bitter

Bicchiere: tumbler basso

Garnish: sigaro alla vaniglia

PREPARAZIONE:

Versare del ghiaccio in un tumbler basso e lasciarlo raffreddare. Nel mixing glass raffreddato versare il Rum Don Papa e gli altri ingredienti e due dash di Angostura Bitter. Aggiungere del ghiaccio, mescolare e filtrare all’interno del tumbler. Accendere quindi un sigaro alla vaniglia, lasciarlo, con il drink, all’interno di una campana di vetro e servire.

IL DRINK

In via Lauro 111 a Scalea, provincia di Cosenza, nasce Sa111anta Tarallo centoundici, uno showroom insolito, creativo e originale. Frutto della passione, dello studio e dell’estro artistico di Samanta Tarallo, flower designer formata presso la scuola Pianeta Fiore e diplomata Maestro d’arte floreale, lo showroom floreale ospita Samanta 111, un cocktail bar con una bottigliera di qualità che esalta i prodotti locali calabresi. Il risultato è un connubio unico di profumi e colori, esaltati da una drink list studiata ad hoc, per un luogo magico, fuori dal tempo, che non sfigurerebbe in una ipotetica Guida insolita della Calabria.

Qui nasce, tra gli altri, il drink ‘Don Citrus‘, creato per esaltare le caratteristiche del Rum Don Papa, caratterizzato da note di caramello e vaniglia, bilanciate da sentori agrumati. Profumi che rimandano a quelli delle cedriere in fiore, tipiche della Calabria. Note agrumate che sono esaltate e arricchite, grazie a un ingrediente calabrese come l’Acqua di Cedro. Il cocktail, bilanciato con un vermouth dalle caratteristiche amaricanti di china e rabarbaro e le note erbacee delle gocce di Angostura Bitter, crea un intreccio di sapori che lancia un ponte tra Oriente e Occidente e accende il palato, inebriando i sensi. Il Don Citrus viene servito all’interno di una campana di vetro con un sigaro alla vaniglia acceso, per esaltare l’aroma vanigliato del Rum Don Papa, grazie al metodo dell’affumicatura. “La sinergia delle molecole aromatiche dei nostri drink – sottolinea Samanta Tarallo – si incontra con quella floreale, per una composizione innovativa, raccolta nel nostro, unico, premium bar. Se l’incontro tra questi due affascinanti mondi vi intriga, Sa111anta Tarallo centoundici è l’indirizzo perfetto per l’aperitivo e il finger food ricercato, immersi in un armonioso dialogo tra flora e drink”.